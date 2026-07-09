Juanma Moreno anuncia la composición de su nuevo Gobierno: 13 consejerías, tres vicepresidencias con Gavira (Vox) como vicepresidente segundo

Los detalles Entre las novedades destaca la creación de una consejería sobre Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que dirigirá el hasta ahora el consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto.

El tercer gobierno de Juanma Moreno en Andalucía contará con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos de los populares, la primera para Antonio Sanz y la tercera para Carolina España, que también seguirá de portavoz del Ejecutivo, mientras la segunda la ostentará el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira.

Moreno ha informado en una comparecencia en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, de la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz cuatro días después de que tomara posesión de su cargo al frente del Ejecutivo regional, que será de coalición de PP y Vox tras el acuerdo alcanzado por estos dos partidos.

Además de las tres vicepresidencias, el nuevo Ejecutivo andaluz contará con otras diez consejerías, y entre las novedades destaca la creación de una sobre Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que dirigirá el hasta ahora el consejero de Justicia y Administración Pública, José Antonio Nieto, mientras que los únicos consejeros actualmente en funciones que salen del Gobierno andaluz son Arturo Bernal y Catalina García.

En su intervención, Juanma Moreno ha destacado que su nuevo gobierno va a contar con siete mujeres y seis hombres, y que no va a tratarse de un Ejecutivo "de unos contra otros" sino que será "de estabilidad", algo que, en su opinión, para la comunidad andaluza "es fundamental".

Asciende a Mario Muñoz-Atanet como nuevo consejero de Fomento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido nombrar a Mario Muñoz-Atanet Sánchez como nuevo consejero de Fomento y Movilidad, tras ocupar desde el 1 de diciembre de 2020 el puesto de viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Mario Muñoz-Atanet es una de las tres 'caras nuevas' del Gobierno andaluz en relación al anterior, si bien formaba ya parte de la Junta de Andalucía como alto cargo, dada su condición de viceconsejero de Fomento desde 2020.

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