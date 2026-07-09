Un capitán de la Guardia Civil imputado facilitó información a Leire Díez sobre el teniente coronel Balas después de que ella le dijera que era su "objetivo prioritario"

Los detalles Leire Díez fue presentada en esa reunión como "una representante del PSOE", según el nuevo informe de la UCO sobre la trama de las cloacas, un encuentro para que Yepes "aportara información útil" a cambio de protección en la causa de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela novedades sobre las "cloacas del PSOE" al analizar los teléfonos de cinco investigados, incluido Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. También se menciona al capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, imputado en el 'caso hidrocarburos', quien se reunió con Leire Díez, supuesta representante del PSOE. Yepes habría proporcionado información sobre la UCO a cambio de protección. El informe destaca que Yepes centró su atención en Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO. La presunta organización criminal buscaba desacreditar a la UCO y obtener información comprometedora.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta novedades sobre las cloacas del PSOE y se analiza el volcado de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. También aparece el nombre del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, imputado en el 'caso hidrocarburos', quien se reunió con una Leire Díez a la que presentaron en calidad de "representante del PSOE", según los investigadores.

La finalidad de esta reunión, según el informe, era que Yepes aportara "información útil" a la trama a cambio de "protección" en la causa en la que estaba siendo investigado. El capitán Yepes, que había sido miembro de la UCO entre 2008 y 2022, "aportó información sobre la estructura de la unidad, sus miembros o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el teniente coronel Antonio Balas", jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO.

El informe añade que "no debe minusvalorarse" la información de Yepes sobre Balas, ya que este había sido señalado "como un objetivo prioritario de la presunta organización criminal". Los investigadores advierten que han identificado "una serie de actividades encabezadas por Leire a los fines de desacreditar o "destruir" determinados procedimientos judiciales relativos a supuestas organizaciones criminales que realizaban fraudes multimillonarios en el sector de los hidrocarburos".

Para lograr este fin, añade el informe, esta presunta organización criminal "se habría reunido con varias personas investigadas en procedimientos de esta naturaleza".

"Estos encuentros habrían tenido una doble finalidad pues, además de la anteriormente expuesta, habrían estado orientados a recabar información comprometedora de la Guardia Civil —y concretamente de la UCO y algunos de sus miembros— con el objetivo de desprestigiar y desacreditar a dicha unidad", añaden.

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