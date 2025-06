Yolanda Díaz, desde Budapest para laSexta: "Orbán está vulnerando la legalidad europea"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo acude a la polémica marcha de la capital húngara y lanza un claro mensaje a Orbán: "El odio no es natural, no nacemos odiando, el odio se aprende".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha dudado en acudir a la marcha por el Orgullo LGTBI en Budapest junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para lanzar un claro mensaje al Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán: "El odio no es natural, no nacemos odiando, el odio se aprende".

En una jornada donde se pueden producir momentos de alta tensión, Díaz no ha dudado en hablar para laSexta desde el centro de la capital húngara y reivindicar así los derechos de las personas LGTBIQ+. "Venimos invitados por el alcalde de Budapest, que ha dado un paso adelante para convertir esta ciudad en capital de la diversidad y del Orgullo en el mundo. Estamos completamente organizados, somos gentes de paz", ha explicado ante la posibilidad de que se produzca algún problema.

La vicepresidenta segunda ha manifestado que es "inaudito" que Orbán haya permitido "marchas nazis" a la vez que la del Orgullo, que ha sido prohibida. "Estamos aquí desde el Gobierno de España para decir que esta prohibición está vulnerando del convenio de los derechos humanos del Consejo de Europa. No se puede permitir lo que hoy está pasando, por eso vamos a ir con calma y alegría a manifestarnos".

Para Díaz, el primer ministro húngaro es el único que está "vulnerando los derechos europeos" tras la prohibición de la concentración y a las amenazas a quienes participaran en ella. "Desde Budapeste llamamos a no odiar sino a lanzar una bandera de diversos colores y esperanza. No tienen razón, los derechos no compiten entre sí, cuando un colectivo como las mujeres o personas LGTBIQ+ ganan derechos, el conjunto de la sociedad ganan derechos y hoy estamos amparados por el convenio", ha agregado.

La cruzada de Orbán contra el colectivo

Precisamente, el primer edil de Budapest aseveraba este viernes que el acto tiene como objetivo "expresar que nadie puede ser discriminado por cómo haya nacido". Valores a los que han decidido sumarse numerosos políticos y dirigentes europeos, en total 72 europarlamentarios. En este sentido, Ursula Von der Leyen avisaba a Orbán antes del comienzo de la marcha que la manifestación es "un derecho fundamental".

Los temores ante represalias por la celebración del Orgullo en Budapest llegan después de que el Gobierno húngaro, inmerso en un cruzada contra el colectivo, diera luz verde a ley de propaganda anti-LGTBIQ+, que prohíbe mostrar en público cualquier expresión de identidad sexual, bajo la excusa de "proteger a los niños".

Además, la Constitución fue modificada para impedir el matrimonio igualitario, reconocer solo dos géneros y vetar la adopción a parejas del mismo sexo. También, cualquier ciudadano puede denunciar anónimamente a quienes incumplan estas normas.