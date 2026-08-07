Yago Rodríguez, sobre un posible nuevo asalto a Ceuta: "Marruecos abona el terreno para que se puedan producir estas situaciones"

El director 'The Political Room' señala, en Más Vale Tarde, que no cree que se pueda adjudicar a Marruecos la organización de esos asaltos, pero sí que los instrumentalizan y los facilitan.

La situación de colapso en Ceuta se mantiene y, además, en redes sociales se está exponiendo que este sábado, 8 de agosto, se podría producir un nuevo asalto masivo a la frontera en Ceuta. Inicialmente, parecía que este salto se iba a producir el 15 de agosto, pero, como señala Marina Valdés, "como habían perdido el factor sorpresa podían adelantarlo".

El CNI ha dado credibilidad a la convocatoria y desde la Guardia Civil se ha elaborado un informe de esta. Yago Rodríguez, director 'The Political Room', señala que Marruecos "abona el terreno para que se puedan producir este tipo de situaciones".

El analista no cree que la organización de esos asaltos se pueda adjudicar a Marruecos, sino que es algo "natural y ellos lo instrumentalizan abriendo la frontera, en un momento dado, y dejando que corra el rumor de que se va a abrir la frontera".

"Además, en Benzú, la parte contraría al Tarajal, han retirado las concertinas de la parte marroquí, lo cual indica que quieren facilitar esos asaltos", añade Rodríguez. Como expone, en su opinión deberíamos quedarnos con la idea de que "no es una acción concreta, va a ser una campaña, posiblemente de acoso y derribo, para conseguir objetivos políticos, no solo económicos".

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