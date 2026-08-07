El cambio de 'look' de Trump en Las Vegas no pasa inadvertido: su pelo acapara todas las miradas y las especulaciones

Los detalles De nuevo, el pelo 'trumpiano' ha desatado un revuelo inusitado en las redes, donde se ceban diciendo que el presidente estadounidense lucía un cabello sospechosamente más abundante.

Durante un acto en Las Vegas para apoyar a candidatos republicanos de Nevada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaparó la atención más por su cabello que por su discurso. Las especulaciones sobre si lleva peluca no son nuevas, pero esta vez su peinado generó una oleada de memes en redes sociales. Muchos usuarios comentaron que su cabello parecía más abundante y de un rubio diferente. Aunque Trump ha insistido en que su cabello es natural, pocos le creen. En redes, el ingenio de los usuarios se disparó, sugiriendo que su cambio de 'look' parece obra de pociones mágicas.

Intentaba movilizar apoyos para los candidatos republicanos de Nevada, pero el peinado que lució el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas eclipsó todo el discurso. Las especulaciones sobre si lleva o no peluca no son nuevas, pero esta vez se han traducido en un sinfín de memes en las redes: un "¿qué Trump te sientes hoy?" en toda regla.

Como creyéndose Elvis, Trump eligió Las Vegas para estrenar —se dice, se comenta, se rumorea— su nuevo peluquín. De nuevo, el pelo 'trumpiano' ha desatado un revuelo inusitado. Se ceban diciendo que el presidente lucía un cabello sospechosamente más abundante durante su discurso.

Lo cierto es que si se compara con el que el neoyorquino lucía hace justo seis días, queda claro que la imagen no engaña: se ve una melena más poblada y su rubio es... otro.

Un cambio de 'look' que no pasa inadvertido para casi nadie en las redes, donde el ingenio de los usuarios crece hasta más rápido que el pelo de Trump. Para muchos, un pelo más canino que humano, así que dudan que sea suyo.

Una metamorfosis capilar, se mofan, ni que hubiera tirado de pociones mágicas. Un presidente de lo más coqueto, muy presumido, que ha defendido contra viento y marea que su cabello es natural.

"Es mi pelo, puede que no sea fantástico, pero es mejor que el de muchos de mis amigos, mucho mejor", llegó a defender, aunque casi nadie se lo crea. Y como tantas veces le ha pasado a su tupé, las palabras se las lleva el viento.

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