El presidente del grupo Junts-Trias per Barcelona, Xavier Trias ha anunciado que dejará el Ayuntamiento de Barcelona antes de irse de vacaciones en agosto. Trias lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance negativo del primer año de mandato del alcalde socialista Jaume Collboni.

"Me dicen 'alárgalo, alárgalo'. No. Me quiero ir de vacaciones tranquilo" ha explicado Trias, que ha eludido revelar la fecha concreta en que renunciará a su acta de concejal aunque ha apuntado que le haría ilusión recibir al "president Puigdemont como concejal".

Xavier Trias, de Trias per BCN (Junts per Catalunya), ganó las elecciones municipales del 28M con el 22,42% de los votos y a solo un concejal de distancia de los socialistas, que lograron diez. Sin embargo, fue el socialista Collboni quien se hizo con la alcaldía de Barcelona tras recibir el apoyo de la BComú de Ada Colau, así como el del PP. Xavier Trias fue alcalde de Barcelona entre 2011 y 2015.