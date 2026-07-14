Beatriz de Vicente, indignada al ver a Haaland con un mapache disecado: "Se me ha caído un mito"

Tras la eliminación de Noruega del Mundial a manos de Inglaterra, Erling Haaland se bajaba del avión con un curioso souvenir: un mapache disecado que sostiene una botella de licor. La reacción de Bea de Vicente, en este vídeo.

El periplo de Erling Haaland por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos concluía en Boston, donde la selección noruega caía eliminada a manos de Inglaterra en cuartos de final.

De este modo, el delantero se despedía prematuramente del torneo y de los premios individuales, pero se llevaba como recuerdo un curioso souvenir que cuesta cerca de los 1.000 dólares: un mapache disecado que sostiene una botella de licor.

A Bea de Vicente, fan declarada de Haaland, no le gusta nada verle sosteniendo al mapache en cuestión: "Muy mal Haaland, se me ha caído un mito", afirma la abogada.

El autor de este objeto es un hombre que diseca los animales, ya muertos, agarrados a una botella de cerveza o tequila. "Como aquí los conejos, que se venden vestidos de cazadores, que da un mal cuerpo", apunta Bea, mientras Iñaki sugiere ubicaciones para el mapache de Haaland, como de centro de mesa para la cena de Nochebuena.

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