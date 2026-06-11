El 'modelo Meloni' se impone en la UE pese al 'no' de España: los 27 podrán mandar migrantes a terceros países a los que pagarán por ello

Los detalles La otra gran novedad es que cualquier país que no quiera asumir migrantes de otro Estado miembro puede pagar y listo. Y lo han llamado "solidaridad".

En Valladolid, se prioriza la política nacional para mantener el poder, mientras que en Belfast, los ultras fomentan el odio hacia los migrantes. Desde este viernes, la Unión Europea implementa el 'Modelo Meloni', donde los migrantes podrán ser deportados a terceros países según el 'Pacto Migratorio europeo'. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, ha sido pionera en este enfoque, enviando migrantes a centros en Albania. Ahora, otros países de la UE podrán hacer lo mismo. España se opone a este modelo, pero la ley es obligatoria para todos los Estados miembros. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó sus dudas sobre la legalidad de esta medida.

En Valladolid, la prioridad nacional como vía para mantenerse en el poder. En Belfast, los ultras alimentando el odio al migrante. Y en toda la Unión Europea se impone, desde este viernes, el 'Modelo Meloni'. Los migrantes serán deportados a terceros países según el llamado 'Pacto Migratorio europeo'.

El modelo que puso en marcha la Italia de Giorgia Meloni ha resultado una prueba piloto para el resto. Roma lleva enviando a los migrantes que no quiere desde hace años a centros construidos en Albania, conocidos como los de la vergüenza. A partir de ahora, el resto de países europeos van a poder hacer lo mismo. Cualquier persona que llegue a nuestras fronteras podrá ser enviado a un tercer país de fuera de la Unión Europea. Ese país cobrará por quedárselos y cómo los trate —o los maltrate— será su problema.

La otra gran novedad es que cualquier país que no quiera asumir migrantes de otro Estado miembro puede pagar y listo. Y lo han llamado "solidaridad".

España se opone a este modelo, pero la ley es obligatoria para los 27. Esto no quiere decir que este Gobierno esté obligado a enviar migrantes a terceros países, pero si llega otro podrá hacerlo sin ningún problema. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya transmitió sus "serias dudas" sobre la "legalidad y proporcionalidad" de esta medida en la reunión del Consejo de Ministros de Interior que se celebró el pasado 4 de junio en Luxemburgo.

Este jueves Grande-Marlaska ha resaltado que "se huye de una política migratoria común". "Así como el Pacto Migratorio realmente ha sido un paso adelante en la política migratoria europea, entendemos que en este nuevo reglamento ocurre todo lo contrario", ha aseverado. "Podría vulnerarse no solo los valores de la Unión Europea, su legislación, sino también legislación internacional", ha remarcado.

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