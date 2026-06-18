El Banco de España eleva a 750.000 las viviendas que faltan (el doble que en Italia) y avisa de que irá a peor

Los detalles El BdE incide en su análisis que la oferta no llega a cubrir la demanda, a pesar de que el uso residencial del parque de viviendas se ha incrementado en 1,2 millones entre 2021 y 2025, y que al menos un 60 % procede de viviendas ya construidas que eran segundas residencias o viviendas desocupadas.

El Banco de España ha identificado un déficit de 750.000 viviendas en España entre 2021 y 2025, casi el doble que en países como Italia. En 2025, el déficit se situó entre 400.000 y 450.000 viviendas, destacando un crecimiento de la demanda de nuevos hogares. Aunque se incrementó el uso del parque de viviendas en 1,2 millones, la oferta sigue siendo insuficiente. David López Salido, director general de Economía del Banco de España, subraya la necesidad de medidas que aumenten la oferta. Además, las compras de extranjeros han impactado en zonas costeras, mientras que las viviendas turísticas representan un 1,5 % del parque total, afectando el acceso a la vivienda y otros sectores económicos.

El Banco de España ha situado el déficit de vivienda en el país en 750.000 unidades entre 2021 y 2025, una cifra que casi dobla la falta de vivienda que registran otros países europeos, como es el caso de Italia.

El informe anual del BdE de 2025 subraya que España ha creado 240.000 nuevos hogares, un crecimiento de la demanda residencial que contrasta con la reducción del 9 % en el incremento bruto del parque de viviendas, pues en 2025 se terminaron 92.000 nuevas viviendas. En mayo de 2025, se situó el déficit de vivienda en España entre las 400.000 y las 450.000 viviendas, aunque ahora eleva esa cifra, al extender el periodo de estudio, desde 2021 y hasta 2025.

En términos relativos al número de hogares residentes en 2025, el déficit acumulado de viviendas fue sensiblemente mayor en España (3,7 %), frente al 1,5 % de Italia o a la situación de equilibrio de Francia. Alemania fue la única gran economía en la que durante este período la producción de viviendas aumentó más que la creación de hogares.

Según ha explicado el director general de Economía del Banco de España, David López Salido, en España hay un "déficit sustancial" de vivienda que va a seguir aumentando por la evolución demográfica y el ritmo de creación de hogares mientras se mantiene las restricciones en la oferta. "Y a medio plazo, esto es lo que queremos que cambie", ha subrayado López Salido, que ha vuelto a abogar por medidas del lado de la oferta y no tanto de la demanda, donde rechazan intervenciones generales en los precios y plantean medidas "focalizadas" para determinados grupos muy vulnerables.

El BdE incide en su análisis que la oferta no llega a cubrir la demanda, a pesar de que el uso residencial del parque de viviendas se ha incrementado en 1,2 millones entre 2021 y 2025, y que al menos un 60 % procede de viviendas ya construidas que eran segundas residencias o viviendas desocupadas.

El informe recoge que el auge de la demanda de vivienda residencial no se ha acompañado de una aceleración en los desarrollos de suelo o en la gestión urbanística, por lo que el incremento en el número previsto de viviendas en sus áreas en desarrollo ha sido "nulo o muy limitado" entre 2019 y 2025 en las seis grandes ciudades españolas.

La capacidad del parque de viviendas actualmente construido es reducida en las provincias donde se concentra la actividad económica, con ratios de disponibilidad máxima del 14 % en las cinco provincias que presentan una menor holgura en la disponibilidad de viviendas, como son Madrid, Barcelona y las tres del País Vasco.

Una situación, ha explicado este jueves el Banco de España, que puede impactar en la movilidad laboral y las necesidades de mano de obra. El Banco de España señala que se está dando un "efecto expulsión" que tiene más que ver con dónde te puedes permitir vivir que con donde está el trabajo y que ya está condicionando los flujos migratorios y el mercado laboral.

Compras de extranjeros y vivienda turística, problema costero y de ciudad

Por otro lado, el informe detalla que las compras de vivienda por parte de ciudadanos no residentes entre 2021 y 2025 supusieron el 7,4 % del total, datos superiores a los del 'boom' de 2007 -cuando eran el 3,8 %- pero lejos del 11,5 % de 2013, en un contexto de caída de la demanda residencial.

Aun así, estas adquisiciones tienen una gran relevancia en zonas de la costa mediterránea y las islas, pues significaron el 33,3 % de en la provincia de Alicante, el 27,9 % en Málaga, el 23 % en las Islas Baleares o el 20,3 % en Tenerife.

En las provincias de Madrid y Barcelona, el peso relativo de estas adquisiciones fue muy inferior, con el 1,6 % y el 2,2 % de las operaciones, respectivamente.

El informe recoge que las regulaciones que limitan el uso turístico de la vivienda pueden contener la demanda en zonas con problemas de acceso a la vivienda, pero también reducen la actividad de otros sectores económicos.

Las viviendas turísticas son un 1,5 % del parque total de la vivienda, "si bien su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10 % en el conjunto del mercado del alquiler".

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