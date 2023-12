Vox sigue negando lo evidente, una inaceptable agresión al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño durante el transcurso de una moción de urgencia en el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que Javier Ortega Smith pidió "perdón" al edil, su grupo político sigue negando que existiera tal acto de violencia.

El vídeo del pleno municipal muestra claramente cuando el político de ultraderecha se acerca violentamente al concejal de izquierdas y, con un fuerte golpe, lanza por los aires una botella que estaba encima de la mesa.

Tras la violenta acción, el alcalde José Luis Martínez-Almeida no tardó en exigir al portavoz de Vox en el Ayuntamiento que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento.

"Es un día muy triste, en el que ha sucedido una agresión inaceptable", expresó el regidor ante los medios, señalando que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños".

Unas palabras que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento no ha tardado en responder, acusando al PP de ser "siempre cómplice de los bulos de la izquierda": "La poca dignidad del PPSOE cada día se ratifica un poco más".

Sí, Vox tacha de "bulo" una violenta agresión que todos los ciudadanos han podido ver gracias al vídeo del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Olvida así el partido de ultraderecha las palabras de su entonces portavoz tras otra inaceptable agresión: la del exedil del PSOE, Daniel Viondi, al alcalde Almeida.

La palmadas que el edil socialista le propinó a Almeida fueron calificadas de "intolerables" por parte la entonces la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán: "Unas formas intolerables, dentro y fuera de las instituciones. España no merece esta degradación a la que, por desgracia, nos tiene acostumbrados buena parte de la izquierda".

La primera en reaccionar a la agresión en el pleno fue la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que nerviosa interpelaba al presidente de la cámara para exigirle tomar medidas: "¡Le ha agredido tirándole una lata a la cara!". Entretanto, Borja Fanjul exigía a "la bancada de la izquierda" que "se sentaran". "Se acaba de producir una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo se levante y pida perdón", espetaba la concejala. A lo que el portavoz de Vox añadía que pediría perdón cuando Rubiño le pidiera perdón por lo que le había dicho, sin concretar a qué se refería. Posteriormente, Rubiño aclaró en Más Vale Tarde que espetó "qué asco" por las palabras que estaba utilizando refiriéndose a una persona que ha relatado que es víctima de ETA.

"Así que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan. ¿Así funciona este pleno? Me dicen algo que no me gusta y voy y le pego", dijo. Borja Fanjul, entretanto, reiteraba que "el señor Ortega Smith ya ha dicho que pedirá perdón cuando Rubiño le pida perdón por lo que le ha dicho".

Palabras que enfadaban aún más a Maestre: "¿Y el señor presidente del pleno tiene algo que decir cuando se produce una agresión física de un concejal a otro?". Fanjul respondía así: "Señora Maestre, ¿quiere hacer el favor de callarse?".

Rubiño afeaba así al presidente del pleno "la diferencia entre cuando se produce una agresión contra el alcalde y cuando se produce contra él". "El señor Ortega Smith se ha acercado a mí en una actitud absolutamente agresiva, intimidatoria, me ha tirado una botella sobre el escaño y ha empujado mis papeles de tal manera que ha estado muy cerca de establecer contacto físico conmigo", denunciaba Rubiño posteriormente. Además, aclaraba en Más Vale Tarde que tras la agresión el portavoz de Vox le ha espetado: "Ahora llora".

Finalmente, toda la bancada de la izquierda abandonó el pleno ante la negativa del concejal de Vox de pedir perdón y la falta de represalias a la agresión por parte del presidente de la cámara, Borja Fanjul.