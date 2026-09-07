Arranca el juicio por el caso Lezo sobre el Canal de Isabel II una década después

Los detalles 22 personas están acusadas por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio de la operación Lezo, centrado en los presuntos fraudes relacionados con el Canal de Isabel II. El caso involucra a 22 acusados por la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001. Entre ellos se encuentra el expresidente madrileño Ignacio González, detenido en 2017 y quien pasó seis meses en prisión preventiva. También están implicados los exconsejeros Juan Bravo y Pedro Calvo, y el exgerente del Canal, Arturo Canalda, quien niega desvíos a paraísos fiscales. Este juicio es la primera pieza del caso Lezo, que sigue investigando otras ramificaciones.

Una década después, este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio de la operación Lezo sobre los presuntos fraudes alrededor del Canal de Isabel II.

Son 22 los acusados por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. Más de diez años después de que arrancase la investigación, comienza a juzgarse el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado.

Una presunta trama, que lejos de caer en el olvido, sienta en el banquillo a algunos de sus protagonistas. Entre ellos, los exconsejeros de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y Pedro Calvo, y el exgerente del Canal, Arturo Canalda. "Aquí no ha habido ningún desvío por parte del Canal a un paraíso fiscal", afirma este último.

Pero esta es la primera pieza que se juzga dentro del conocido como Caso Lezo. Una operación que, en su día, se llevó por delante al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que llegamos a ver entrando con bolsas en una mansión, en Cartagena de Indias, y saliendo de ella con las manos vacías.

"Jamás he dado ninguna orden ni he conocido que se pagaban esas comisiones para comprar una... Si posteriormente esto se ha hecho o no se ha hecho no lo sé", declaraba en 2017.

El presunto cabecilla de la trama pasó medio año en prisión y será juzgado el próximo mes de octubre por otra de las ramas de la trama.

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