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Crisis migratoria

El 90% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y el 63% suspende al Gobierno de Sánchez por su gestión

Los detalles Según una encuesta publicada por 'El País', una mayoría de personas considera la inmigración "más bien negativa".

Imagen de archivo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI Imagen de archivo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VIEuropa Press
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El 89% de los españoles atribuye al gobierno marroquí "mucha" o "bastante" responsabilidad en la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio.

Así lo desprende la encuesta publicada este lunes por 'El País' y elaborada por '40db', que señala también que el 72% considera que el Gobierno de España también tuvo "mucha" o "bastante" responsabilidad en la crisis migratoria.

En lo que respecta a la valoración de la gestión de esta crisis, los encuestados dan un suspenso al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Concretamente, el 63% cree que Moncloa lo ha hecho "mal" (12,8%) o "muy mal" (49,9%). Del mismo modo, el 81% también opina que el Gobierno de Marruecos lo ha hecho "mal" (18%) o "muy mal" (63%) .

Sobre la actuación ante la crisis, los mejor valorados son la Policía Nacional y la Guardia Civil. El 52% de los encuestados considera que lo han hecho "muy bien" (22%) o "bien" (30%). Le sigue el Gobierno de Ceuta, con una valoración positiva del 44% de encuestados.

Otro dato que preocupa mucho es el aumento de la opinión negativa sobre la inmigración. El 54% considera que la inmigración es "más bien negativa". Además, el 70% prefiere endurecer los controles de entrada frente a la acogida de personas vulnerables.

La crisis se extiende ya más de un mes y en las últimas semanas la respuesta social por su gestión ha ido escalando, con masivas manifestaciones por toda España en apoyo a Ceuta.

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