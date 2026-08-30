Negocios cerrados, vuelta "militarizada" al cole y un "duelo" por la Ceuta de hace un mes: así ha cambiado la vida de los ceutíes

El contexto Los vecinos relatan que el miedo se ha instalado incluso en los planes más cotidianos. Ir al parque, bajar a la playa o simplemente salir de casa ya no se vive igual para algunas familias.

Hace un mes, Ceuta recibió una oleada de migrantes que transformó la gestión de la ciudad y la vida de sus habitantes. La llegada masiva ha generado ansiedad y miedo entre los vecinos, afectando su vida cotidiana. Muchos evitan salir a la calle, y las actividades diarias, como ir al parque, se han visto alteradas. La crisis también ha impactado en los negocios, con muchos cerrados y autónomos sin trabajo. Los servicios públicos, especialmente la sanidad, están bajo presión, y la cancelación de la feria ha supuesto una pérdida económica significativa. Con la vuelta al colegio, la preocupación persiste, y las protestas en las calles reflejan el descontento. Ceuta sigue buscando recuperar la normalidad tras este cambio abrupto.

Hace un mes, Ceuta tuvo que hacer sitio de golpe a miles de migrantes que llegaron a la ciudad y, de un día para otro, hubo que encontrar dónde atenderlos, dónde dormir y cómo hacerse cargo de ellos. Una emergencia que no solo transformó la gestión de la ciudad. También cambió la vida cotidiana de quienes ya vivían allí. Muchos vecinos han expresado que sufren crisis de ansiedad, que tienen miedo de salir a la calle y que hay viven "un duelo" con la Ceuta en la que vivían, a la que hoy no se parece.

"A uno se le parte el alma y el corazón al ver a la gente pasarlo mal, dormir en la calle...", explica uno de los vecinos. Pero, un mes después, en Ceuta también hay quienes aseguran que todavía no han recuperado la normalidad. "Mi hijo lleva desde ese día sin poder salir a la calle. Porque tiene miedo", cuenta otra vecina.

Un miedo que, según relatan algunos ceutíes, se ha instalado incluso en los planes más cotidianos. Ir al parque, bajar a la playa o simplemente salir de casa ya no se vive igual para algunas familias: "Los niños chicos preguntando que por qué no pueden ir al parque, que por qué no pueden ir a la playa", cuenta una madre.

Y detrás de esas rutinas interrumpidas aparece una misma petición: poder volver a hacer vida normal. La crisis también se ha dejado notar en los negocios. Hay persianas que siguen bajadas y autónomos que aseguran haber tenido que dejar de trabajar.

"Mi marido es autónomo y lleva dos días sin trabajar. A ver quién va a pagar esto", lamenta una ceutí. También hay terrazas vacías y vecinos que describen una ciudad diferente a la de hace apenas un mes. Incluso en los detalles más inesperados.

La presión también se percibe en los servicios públicos. En la sanidad, los profesionales hablan de una situación límite. La alteración de la vida de la ciudad ha llegado también a sus celebraciones con la cancelación de la feria, que supone un nuevo golpe para quienes viven de esos días de actividad.

Una pérdida económica que se suma a la incertidumbre de quienes todavía no saben cuándo podrán recuperar la actividad habitual. Y ahora llega septiembre. Con él, la vuelta al colegio y otra preocupación para algunas familias: cómo será el regreso a las aulas después de un mes marcado por la tensión. "No estoy dispuesta a que mis hijos vayan al colegio con todo militarizado. No quiero eso para mis hijos, no lo quiero", afirma una madre.

Mientras tanto, las calles de Ceuta se han convertido durante las últimas semanas en escenario de protestas. Los vecinos que han participado en ellas insisten en diferenciar sus reivindicaciones de los episodios de violencia protagonizados por grupos ultras.

Ha pasado un mes desde aquella llegada masiva y Ceuta todavía intenta volver a colocarse en su sitio. Sus calles, sus comercios, sus colegios y sus vecinos buscan recuperar una rutina que, para muchos, cambió de golpe.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido