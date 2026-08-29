De la playa a las naves del Tarajal: así viven cientos de migrantes en Ceuta tras la destrucción de sus chabolas

Los detalles Después de que durante la semana algunos manifestantes destrozaran sus chabolas, muchos migrantes se alojan ahora a las afueras de una de las instalaciones preparadas por el Gobierno para su filiación.

Los migrantes que se alojaban en la playa del Trampolín vieron cómo sus chabolas eran destrozadas por un grupo de manifestantes ceutíes. Ante esta situación, han optado por trasladarse al lado de las naves del Tarajal, instaladas por el Gobierno para registrar a los migrantes. Cientos de personas se han mudado allí, ya que se sienten más seguros, especialmente las mujeres y los menores. Además, han construido cabañas más cómodas en las afueras de estas naves, previendo que su situación se prolongará en el tiempo.

Los migrantes que se alojaban todavía en la playa del Trampolín vieron cómo las chabolas donde pasaban las noches eran destrozadas y la solución que han encontrado ahora es construirlas al lado de las naves del Tarajal.

Durante esta semana, un grupo de manifestantes ceutíes acudió a la playa, donde había decenas de migrantes pasando las noches, y destrozaron sus chabolas.

Dada la situación, se han trasladado al lado de las naves del Tarajal que el Gobierno ha colocado para filiar a todos esos migrantes.

Cientos de personas se han instalado allí porque, según explican a laSexta, se sienten más seguros, especialmente las mujeres y los menores.

Además, a las afueras de esas naves ya han instalado cabañas más cómodas porque, aseguran, consideran que su situación se va a extender en el tiempo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido