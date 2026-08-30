Torres avisa del riego de una "ruptura total" en Ceuta ante el aumento de la violencia: "Si se mantiene o si crece no habrá solución"

¿Qué ha dicho? El ministro, ahora al cargo del mando único de la crisis, ha hecho especial énfasis en los realojamientos ante el creciente aumento de la tensión: "Ni se pueden impedir acciones humanitarias ni agredir a los militares".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha abordado la crisis en Ceuta en una entrevista con 'elDiario.es', destacando que la situación no está fuera de control. Torres subraya el aumento de la violencia y la necesidad de evitar que esta impida acciones humanitarias. Insiste en que la normalidad solo se logrará si se reduce la violencia. También enfatiza la importancia del realojamiento de migrantes en espacios adecuados para gestionar la crisis. Torres destaca el retorno de 70.000 personas a Marruecos y la cooperación marroquí, señalando que el mando único, del cual es responsable, coordina las acciones necesarias.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha concedido una entrevista a 'elDiario.es' para tratar la situación de Ceuta. Para tratar una crisis que dura ya un mes y de la que es, tras su nombramiento hace unos días, el encargado del mando único establecido para gestionar la situación. "No está fuera de control", ha afirmado.

En sus palabras, ha hablado del aumento de la violencia y de la tensión en la ciudad, después de episodios en los que varias personas han impedido el paso de la ayuda humanitaria quemando incluso tiendas de campaña en Playa Benítez. "No pueden impedir acciones humanitarias como la entrega de comida ni se puede agredir a los militares. Se han dado situaciones que no esperábamos".

"Comprendo las ansias. Estamos poniendo todos los recursos porque a nadie le interesa que esto se prologue. Ni a Ceuta ni, por supuesto, a ningún gobierno. Se va a conseguir la normalidad, pero no será posible si se sigue avivando la violencia", ha explicado.

Porque es algo que ve clave en el devenir de la ciudad: "Si la violencia se mantiene o si crece no habrá solución y se producirá una ruptura total".

La importancia del realojamiento

Torres, como anteriormente hizo Mónica García, ha puesto especial énfasis en el realojamiento de los migrantes: "Si logramos que esos espacios estén disponibles en un par de semanas todo se puede lograr en pocos meses".

"Se nos han ofrecido suelos que hemos ido a ver, pero hacen falta unas actuaciones que no son inmediatas y necesitamos inmediatez. Para tener un control sanitario y hacer los expedientes necesitamos espacios habilitados y que todas esas personas estén filiadas. Hay que lograr que los que duermen en las calles se trasladen cuanto antes a esos espacios", ha insistido.

Para ello está el mando único del que él es responsable: "Lo pidió también el presidente de Ceuta. De forma permanente se producen reuniones oficiales en lo que se llama Comité de Situación. Sus deliberaciones son reservadas y se acuerdan actuaciones como, por ejemplo, las relativas al refuerzo de seguridad".

Además, ha señalado como "un acierto" el retorno de 70.000 personas, respondiendo eso sí al hecho de que muchos regresaron voluntariamente: "¿Y si no hubieran querido? Hubo una actuación importante con Marruecos para que pudieran retornar. Ahora a miles de personas que se han quedado y que tenemos que hacer que vuelvan a Marruecos".

En ese sentido, ha remarcado la colaboración marroquí: "Han dicho públicamente que quieren que regresen. He visto a algunos partidos que han tenido una posición con ellos cuando gobiernan y cuando están en la oposición cambian por oportunismo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido