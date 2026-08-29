Juanjo Cuéllar, sobre los ataques a la prensa en Ceuta: "Con las manifestaciones se empiezan a producir episodios que se convierten en agresiones directas"

¿Qué ha dicho? El periodista ha matizado que en el inicio de la crisis migratoria esta crispación no estaba tan presente y que estos episodios han coincidido con las manifestaciones que agrupan a un gran número de personas.

La situación en Ceuta es tensa debido a la presencia de migrantes en las calles y la falta de respuesta gubernamental para su registro. Esta tensión ha llevado a agresiones contra equipos de prensa, incluyendo a laSexta. Juanjo Cuéllar, periodista agredido, explicó que inicialmente la situación no era tan crítica, y que los medios trabajaban con normalidad relatando las historias de los migrantes y la convivencia con los ceutíes. Sin embargo, las manifestaciones han intensificado las amenazas y agresiones. A pesar de ello, tanto políticos como ciudadanos ceutíes han mostrado su apoyo a los periodistas y rechazado la violencia.

La situación en Ceuta es tensa. Los vecinos de la ciudad autónoma están al borde de su paciencia con una ciudad todavía llena de migrantes por las calles que todavía no han sido atendidos por el Gobierno para filiarlos. Y, entre esa tensión, algunos cruzan todas las líneas rojas llegando a agredir a los equipos de prensa desplegados allí.

Un episodio que vivió laSexta, pero también otros medios de comunicación. Ahora bien, Juanjo Cuéllar, periodista de laSexta que fue agredido en Ceuta, ha matizado que en un inicio la crispación no era tan grande.

"Desde que empezamos a ver las primeras imágenes de entrada por la frontera, hemos trabajado con absoluta normalidad dando voces a todo el mundo y contando las historias de los migrantes y por qué venían de distintos países de África, contando ese malestar y convivencia de los ceutíes y cómo estaban sobrellevando esa tensión con bastante dignidad", ha explicado.

Ahora bien, ha señalado que, "coincidiendo con estas manifestaciones es cuando empiezan reproducirse estos episodios de amenazas y coacciones que se llegan a convertir en agresiones directas contra la prensa": "Sobre todo cuando una gran multitud se concentra en la calle".

Pese a todo, ha querido destacar que no solo los políticos ceutíes les han mostrado su apoyo, sino que también ciudadanos autónomos han contactado con periodistas para transmitirles que rechazan esos episodios de violencia y que no se sienten representados.

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