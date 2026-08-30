Feijóo vuelve a Ceuta el miércoles en la víspera de la comparecencia de Sánchez en el Congreso

Los detalles El líder de la oposición regresa a la ciudad autónoma en la que será su tercera visita en apenas un mes. Todo, un día antes de que Pedro Sánchez hable en la Cámara Baja.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, visitará Ceuta el miércoles, un día antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Esta será su tercera visita a la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis migratoria el 30 de julio. Feijóo ha criticado al Gobierno por su gestión de la migración irregular, acusándolo de abandono y de ser un "imán" para la migración. Además, el PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional. Sánchez comparecerá el 3 de septiembre para informar sobre la gestión gubernamental de la crisis migratoria en Ceuta.

Tal y como ha podido saber laSexta, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, visitará Ceuta el miércoles en la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Es la tercera vez que el 'popular' va a la ciudad autónoma desde el comienzo de la crisis migratoria el 30 de julio.

Y es que la situación en Ceuta ha marcado y está marcando el comienzo del curso político. De un año trascendental ante la cada vez más próxima fecha de las próximas elecciones generales que, a priori, serán como tarde en 2027. Ante todo esto, el líder de la oposición ya se centró durante sus intervenciones en Pontevedra, donde estuvo junto a Alfonso Rueda, en la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

En sus palabras, Feijóo pidió la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para explicar qué ocurrió antes de la entrada masiva del 30 de julio. Petición, por otra parte, desestimada por la mesa del Senado un día antes.

El 'popular' ha confirmado que el PP "se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional" donde se investiga lo sucedido en Ceuta: "Habrá consecuencias. Los responsables del abandono tendrán que comparecer y ajustar cuentas con la Justicia. Quienes apoyan al Gobierno también son responsables. En el sanchismo, todos son villanos.

Feijóo ha remarcado que en el Gobierno "no han sabido solucionar el problema de la migración irregular", acusando al Ejecutivo de "ser un imán" para atraer "a la migración irregular más numerosa de Europa".

"El Gobierno no ha estado lo suficiente en Ceuta para conocer que si hay un pueblo tolerante es el ceutí. Que si hay un pueblo que reza a varios credos es el suyo. Quiero agradecer a Juan Jesús Vivas, que ha demostrado en esta crisis que el Estado fue él. El Gobierno ha abandonado Ceuta", insiste.

"El Gobierno ha cerrado por vacaciones"

Feijóo también ha tenido tiempo en su discurso para hablar de las vacaciones del Ejecutivo: "Qué ha hecho el Gobierno en esta crisis. Ha cerrado por vacaciones. Ha tardado un mes en declarar la situación de interés nacional y en señalar un mando único. Los ciudadanos de Ceuta no solo viven una crisis migratoria, viven el abandono del Estado. Hay familias que tienen miedo a salir a la calle. Hay servicios públicos colapsados. Los ceutíes se sienten abandonados".

Ahora, el líder 'popular' vuele a Ceuta por tercera vez. Su primera visita fue el 1 de agosto, dos días después del comienzo de la crisis; la segunda, el 19 del mismo mes. Su regreso, apenas 24 horas antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso.

Ocho ministros y más de un mes después del 30 de julio, el presidente del Gobierno comparecerá el próximo 3 de septiembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la gestión del Gobierno en relación a la entrada masiva de manera irregular de alrededor de 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio, según indican fuentes del Ejecutivo.

Aunque en un primer momento fuentes de Moncloa habían asegurado que la comparecencia tendría lugar el 9 de septiembre, finalmente la Junta de Portavoces ha acordado fijar la comparecencia el día 3 de septiembre. Varios grupos habían puesto el grito en el cielo por ser tan tardía. Y aunque finalmente se ha adelantado esa fecha, los grupos en el Congreso no están muy contentos con que el presidente espere hasta principios de septiembre para comparecer.

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