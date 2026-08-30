Ceuta, un mes después: el Gobierno se enreda con la crisis migratoria entre contradicciones y muchas preguntas aún sin responder

Sí, pero... Mientras Sánchez y los ministros socialistas defienden a Marruecos y apuntan a las mafias, los socios del Ejecutivo no ven tan clara la postura con los africanos. Entretanto, el Ejecutivo tardó 26 días en establecer un mando único, algo que Vivas solicitó incluso antes del 30 de julio.

El Gobierno ha tardado 26 días en establecer un mando único en Ceuta, designando a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, para gestionar la crisis en la ciudad autónoma. Esta medida llega casi un mes después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtiera sobre la posibilidad de una situación similar a la de mayo de 2021. Finalmente, más de 70.000 personas cruzaron a Ceuta en pocas horas, lo que llevó a Pedro Sánchez a calificarlo como una "violación a la integridad de España". En el Congreso, hay discrepancias sobre si el CNI advirtió sobre la situación, y se espera que Sánchez comparezca el 3 de septiembre.

Veintiséis días. Es lo que ha tardado el Gobierno en establecer un mando único en Ceuta. En poner a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, al frente de la gestión de la crisis de la cuidad autónoma. Casi un mes. Casi 30 jornadas después de que Juan Jesús Vivas pidiera antes incluso de ese 30 de julio tal medida por lo que podía avecinarse en sus calles.

Porque el preisdente de Ceuta, el 29 de julio, avisó de lo que podía estar por llegar. "En breve podemos estar en cifras parecidas a las que hubo en mayo de 2021", dijo, solicitando ya en ese momento "un mando único" para la ciudad ceutí.

Y lo que temía que pasará terminó pasando. Pasó, de hecho, mucho más de lo que se temía. Porque fueron más de 70.000 personas las que cruzaron a Ceuta en cuestión de horas. Muchas de ellas, a nado, tratando de sortear la presencia de esa frontera física que por mar no existía. Un día después, Pedro Sánchez tildó todo de "violación a la integridad de España".

Apuntando a "las mafias", evitando mencionar a Marruecos y haciendo oficial ese discurso. Los ministros y ministras del Gobierno, del lado socialista del Gobierno, afirmaron en cada declaración que los marroquíes eran un socio fiable mientras los socios de Sánchez seguían sin tenerlo tan claro.

Como tampoco tienen o parecen tener claro en el propio Ejecutivo es si el CNI avisó o si no avisó sobre lo que podía suceder en Ceuta. Mientras Marlaska dice 'no', Robles dice 'sí'. Mientras Interior dice 'no', Defensa dice 'sí'. Todo, en sus respectivas comparecencias en un Congreso por el que han pasado seis ministros y quedan dos por pasar. Queda, también, Pedro Sánchez.

Será el 3 de septiembre cuando acuda a la Cámara Baja, entre críticas de la oposición que reprocha el que se hayan tardado 26 días en activar un mando único para Ceuta.

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