Ahora

Abusos en la iglesia

El denunciante que señala al obispo de Cádiz por pederastia: "Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba"

¿Por qué es importante? Es la primera vez que el Vaticano investiga a un obispo español. Su víctima envió una carta a Roma contando los abusos que había sufrido por parte de Rafael Zornoza hace más de 20 años, cuando él era menor y estudiaba en un seminario de Getafe.

El denunciante que señala al obispo de Cádiz por pederastia: "Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Vaticano investiga por primera vez a un obispo español. Se trata de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de agredir sexualmente a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando Zornoza era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis. 'El País' ha tenido acceso a la carta que el denunciante envió al Dicasterio de Doctrina de la Fe explicando los hechos y reclamando que se tomaran medidas.

"Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño", comienza en su misiva, donde cuenta que el obispo se metía en su cama en plena noche: "Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba".

"Le reconocí mi homosexualidad. Rafa me permitió acceder al seminario y me llevó a una terapia de conversión para 'curar' mi homosexualidad. Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba", añade el denunciante, una carta en la que también explica que Zornoza le habría reconocido que cometió los abusos cuando dirigía el seminario.

"Le volví a decir que había abusado de mí desde los 14 hasta los 21 años. Simplemente me dijo que nunca fue su intención, aunque me reconoció la manipulación y abusos", explica. Antes, el denunciante escribió un correo al obispo cuando cumplió 32 años: "Nunca recibí respuesta y, desde ese día, jamás volvió a ponerse en contacto conmigo".

A primera hora de este lunes, el Obispado de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado en el que niega las acusaciones publicadas contra el obispo Rafael Zornoza, anunciando la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

José Manuel Vidal, director de Religión Digital, cree que el obispado "no puede hacer eso" si hay un proceso abierto. "Serán los jueces los que decidan si las acusaciones son falsas o no lo son", cuenta Vidal a laSexta, que no descarta que "surjan nuevos casos" en un futuro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Exclusiva laSexta: Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
  2. Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia
  3. Libertad provisional para Sarkozy tras 20 días en prisión
  4. El Vaticano abre una investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia cuando era cura en Madrid
  5. El Gobierno confina las aves de corral en zonas de especial riesgo para no propagar la gripe aviar
  6. Cayetano Rivera estrella su furgoneta contra una palmera y da positivo en alcohol