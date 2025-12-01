Las víctimas de la DANA estallan contra el conseller Rovira: exigen disculpas, dimisión y reparación tras "culpar a una víctima de su propia muerte"

El consejero de Educación y Cultura de la Generalitat, José Antonio Rovira comparece en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la dana, este lunes.

Los detalles LaAsociación de Víctimas de la DANA denuncia la crueldad de las palabras de Rovira sobre José Martínez Toral, recuerda que la Conselleria no avisó a colegios ni familias y exige que el conseller asuma su responsabilidad, pida disculpas públicas y tome medidas para reparar a todas las víctimas de la riada.

"Tomó la desgraciada decisión de volver a Valencia". Con esa frase sobre el director del IES de Cheste fallecido durante la riada del 29 de octubre de 2024, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha encendido la indignación de la Asociación de Víctimas de la DANA. Para la entidad, culpar a una víctima de su propia muerte es cruel, indigno y profundamente ofensivo.

En un comunicado, la Asociación exige una disculpa pública inmediata a la familia de José Martínez Toral y pide la dimisión inmediata de Rovira, al considerar que su actuación refleja incompetencia y falta de responsabilidad. "José Martínez Toral demostró una talla humana y profesional extraordinaria, protegiendo a su alumnado hasta el último momento y ofreciendo liderazgo y humanidad, justo lo que Rovira no supo ejercer", subrayan.

Durante su comparecencia en el Congreso, Rovira intentó justificar su retirada a Alicante aquel día: primero dijo que era por agenda oficial, luego admitió que tenía "cuestiones personales" y calificó su decisión de "errónea", pero volvió a culpar al Gobierno central por la información recibida. Negó que su Conselleria tuviera competencias para abrir o cerrar colegios en emergencias y afirmó desconocer alertas hidrológicas previas, aunque 59 centros sí cerraron por decisión de los ayuntamientos.

Rovira reconoció que no se enviaron comunicaciones oficiales a los docentes ni a los centros antes del temporal, y que solo a partir del 30 de octubre se empezaron a recabar datos sobre daños y acompañamiento emocional. También aseguró que la previsión era que el temporal remitiera a las 18:00 y justificó su desplazamiento a Alicante, alegando información de la delegada del Gobierno y la CHJ, aunque la alerta roja se mantuvo durante horas en casi toda la provincia de Valencia.

La Asociación recuerda que tres personas murieron en el marco de las competencias de Rovira —un director, un profesor y un trabajador— y denuncia que la inacción de su Conselleria puso en riesgo a toda la ciudadanía. Además, critica sus constantes derivaciones de responsabilidad al Gobierno central y sus contradicciones sobre los Cecopal y el Cecopi.

"Repetir mentiras no las convierte en verdad. Lo que puso en peligro a la gente fue la inacción y negligencia del gobierno valenciano", insisten. Exigen disculpas a todas las víctimas y familias afectadas y reiteran que seguirán reclamando verdad, justicia y reparación.

