Varios identificados, pero ningún detenido: así fue la batalla campal entre ultras a plena luz del día en Barcelona

LA PELEA PILLÓ A MUJERES Y NIÑOS EN MEDIO

La terraza de la cafetería quedó completamente destrozada, pero no hay ni un sólo detenido. Los Mossos d'Esquadra identificaron a 24 personas que participaron en la pelea en Barcelona entre manifestantes de extrema derecha. No hay detenidos porque no hay denuncias. En la reyerta participaron conocidos ultras de varios equipos de fútbol.