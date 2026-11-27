La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mitin este jueves participa en un mitin este jueves en Madrid.

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid manifestó durante mucho tiempo que había perdido la fe, pero este año admitió por primera vez que ha vuelto a encontrarla.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha experimentado un notable cambio en su relación con la fe. En 2015, Ayuso afirmaba no ser creyente, y en 2019 reiteraba su falta de fe, aunque valoraba los principios cristianos. Sin embargo, en 2020, durante la pandemia, comenzó a introducir referencias a la vida cristiana en su discurso político. Finalmente, en 2023, admitió haber recuperado su fe, declarando ser católica en una entrevista para 'OkDiario'. Aunque asiste poco a misa, considera que su participación laboral en eventos religiosos le ha acercado más a la fe, describiendo su transformación como casi un milagro.

Una de las historias de esta campaña electoral, que este viernes termina, es la del acercamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dios. Ha contado que va a misa todas las semanas y eso no siempre fue así.

Ayuso ha recuperado la fe. "Solos están aquellos que reniegan de su cultura cristiana porque no tienen fe, dando la espalda a su herencia milenaria. Solos están quienes les dan la espalda a dios y trabajan para apartarlo de todos los demás", manifestó este jueves. Pero durante mucho tiempo la presidenta madrileña no estaba cara a dios.

"No sé si a ti te hicieron un examen de moral y convicciones religiones. Yo no quedo con los del PP para ir a misa, entre otras cosas porque no soy creyente", expresó en 2015. Entonces Ayuso ni era creyente ni presidenta de la Comunidad de Madrid.

En 2019 seguía sin recuperar su fe. "De niña perdí la fe a los nueve años. Cuando falleció mi abuelo entré en una crisis y no la he recuperado. Lo he lamentado toda la vida", afirmó en una entrevista a 'El País'. Y, ese mismo año, declaró en 'Espejo Público': "Yo no soy creyente, pero sí que los valores del respeto al prójimo, de la familia y del valor de la vida me parecen importantes".

Pero, igual que San Pablo, se cayó del caballo y en 2020, en plena pandemia, todo cambió. Donde antes no había fe, Ayuso encontró a su apóstol. Mientras endurecía su mensaje político ocupando espacio de Vox, Ayuso empezaba a introducir alusiones a la vida cristiana. "El mensaje cristiano, se tenga fe o no, impregna nuestra forma de vivir como personas y como sociedad", dijo en 2022.

Finalmente, este año admitió por primera vez que ha vuelto a encontrar la fe. A la pregunta de si es católica en una entrevista para 'OkDiario' contestó con un claro "sí". Sobre si va a misa, respondió: "Voy poco, pero voy mucho por trabajo, así que ya me considero pasada por misa".

Una transformación que, a lo largo de los años, se podría decir que ha sido casi un milagro.

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