Los detalles "Cómo se puede impedir que a esas personas que emigran de África, que vienen a punto de morir, que dan a luz en el barco, que nos están pidiendo unas manos para ayudarles, cómo nos vamos a negar esa ayuda", ha dicho la exalcaldesa de Madrid en Más Vale Tarde.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ha abordado el tema de la migración en el programa Más Vale Tarde, destacando su orgullo por la acogida de migrantes en España. Carmena subrayó la importancia de la humanidad y los derechos humanos, criticando la falta de empatía y respeto que observa en la sociedad actual. Alabó a Ada Colau, candidata a la Presidencia por Frente Amplio, calificándola de buena persona y defendiendo la necesidad de que personas así estén en política. Carmena enfatizó que los derechos humanos son fruto de la empatía y cuestionó cómo se puede negar ayuda a quienes emigran en busca de una vida mejor.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha abordado en Más Vale Tarde el tema de la migración, que ha salido a relucir en repetidas ocasiones durante la campaña electoral, que este viernes termina. "Yo sí que me siento orgullosa de ver a las personas acogiendo a los migrantes, de ver a la Armada recogiendo a esos pequeños barquitos. Yo me siento orgullosa porque me siento orgullosa de vivir en un país en el que se respeta la humanidad", ha afirmado.

Así se ha pronunciado tras afirmar que la candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, es "una buena persona", y ha afirmado que ella considera que "las buenas personas tienen que estar en política". En ese momento, ha recordado que cuando era alcaldesa le decían: "Es que tú eres una buenista". "Y yo decía, claro, es que hay que ser bueno. Lo malo es el malismo que es lo que estamos viviendo ahora, porque estamos viviendo unas manifestaciones de crueldad, de falta de empatía, de falta de respeto a los derechos humanos. Eso sí que es un mal, un mal social, porque va contra el progreso", ha apuntado.

"A mí me gusta mucho recordar que los derechos humanos son una consecuencia de la empatía. Esa declaración tan bonita de la familia humana. Si crees de verdad en que los derechos humanos son un instrumento de progreso, cómo se puede impedir que a esas personas que emigran de África, que vienen a punto de morir, que dan a luz en el barco, que nos están pidiendo unas manos para ayudarles, cómo nos vamos a negar esa ayuda", ha manifestado. Y ha agregado: "¿Dónde está la humanidad?".

En ese momento, ha remarcado: "Yo sí que me siento orgullosa de ver a las personas acogiendo a los migrantes, de ver a nuestra Armada recogiendo a esos pequeños barquitos. Yo me siento orgullosa porque me siento orgullosa de vivir en un país en el que se respeta la humanidad". "Somos conscientes de que son como nosotros, y muchas veces, además, vienen los mejores, los más valientes, los que necesitan garantizar más una vida mejor para los suyos y sus hijos", ha añadido.

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