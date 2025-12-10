Ahora

Protocolos de la vergüenza

Carlos E. Cué reacciona a las ausencias de Mur y Pablo Busca: "No sé qué abogado te puede aconsejar que hagas una barbaridad así"

El periodista ha recordado que Carlos Mur y Pablo Busca son personas con "mucha responsabilidad", confesando que es "impensable" que un exalto cargo de la Comunidad de Madrid no se presente a los juzgados.

Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, no se han personado este martes en los juzgados por los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Cinco años después y tras dos intentos fallidos, iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias. Sin embargo, no han acudido a la cita.

Carlos E. Cué ha reaccionado a estas ausencias, confesando que le sorprende que no les hayan podido localizar porque se sabe perfectamente quiénes son. "Son gente con mucha responsabilidad", ha señalado, destacando que este es un asunto serio.

El periodista ha indicado que es "impensable" que un exalto cargo de la Comunidad de Madrid no se presente a los juzgados, como han hecho ellos.

"No sé cómo un abogado te puede recomendar que hagas una barbaridad así", ha confesado, destacando que esto es algo que claramente les perjudica.

