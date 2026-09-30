El ultimátum del Sindicato de Inquilinas a los grupos parlamentarios: "Solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o de la especulación"

Los detalles Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha apelado directamente a Feijóo: "¿Van a estar del lado de la gente? ¿Van a estar del lado de las vecinas? ¿O van a estar del lado de la especulación pensando que las personas somos un objeto que desechar y arrancar de sus hogares por unos pocos rentistas?".

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a otros grupos parlamentarios a apoyar los decretos de vivienda que se votarán este viernes en la Cámara Baja, afirmando que solo hay dos opciones: "votar a favor de la vida o de la especulación". Del Río enfatiza la necesidad de estabilidad para las familias inquilinas, vinculando su lucha con el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desahucio ha impulsado las movilizaciones actuales. Asegura que las protestas continuarán, con manifestaciones programadas para este sábado. Además, informa que Maricarmen sigue hospitalizada y pide respeto a su privacidad.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha acudido este miércoles a Génova y ha apelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero también al resto de grupos parlamentarios para que apoyen los dos decretos de vivienda que este viernes serán sometido a votación en la Cámara Baja. Además, les ha lanzado un ultimátum: "Solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o de la especulación".

"Las familias necesitamos estabilidad, que nuestros hijos puedan acabar en el mismo colegio, poder ir al mismo centro de salud, tener nuestras amistades y morir en paz en nuestra casa. Es de sentido común. Le preguntamos a los diputados, especialmente a los del PP, qué van a votar el próximo viernes. ¿Van a estar del lado de la gente? ¿Van a estar del lado de las vecinas? ¿O van a estar del lado de la especulación pensando que las personas somos un objeto que desechar y arrancar de sus hogares por unos pocos rentistas?", ha cuestionado.

"Muy especialmente a Feijóo. Conteste. ¿Está del lado de la estabilidad de las familias? Espero que le llegue esta pregunta. El viernes solo dos opciones, o votar a favor de la vida o a favor de la especulación", ha agregado.

Del Río ha defendido que las familias inquilinas necesitan estabilidad para poder mantener a sus hijos en los mismos colegios, acudir a sus centros de salud y conservar sus vínculos en el barrio, y ha vinculado esta reivindicación con el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó las actuales movilizaciones por la vivienda. "Necesitamos, como Maricarmen, morir en paz en nuestra casa", ha afirmado.

La portavoz ha asegurado que la movilización continuará independientemente de lo que ocurra el viernes y ha anunciado manifestaciones en todas las ciudades del Estado para este sábado, además de acciones de desobediencia vinculadas a la acampada de la Puerta del Sol. "Esto es un clamor que no va a parar hasta conquistar el derecho a la vivienda en este país", ha señalado,

Ha asegurado así que el movimiento seguirá movilizándose hasta conseguir sus objetivos. Por último, sobre el estado de salud de Maricarmen, ha explicado que continúa hospitalizada y que su situación es "compleja", por lo que ha pedido respeto para su privacidad y la de su familia.

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