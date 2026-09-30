Colau responde a las críticas tras anunciar que comparte piso: "Siempre he vivido de alquiler, nunca me he comprado una casa"

La que fuera ministra de Barcelona ha concedido una entrevista en Más Vale Tarde. En ella ha hablado de vivienda y ha denunciado los muchos ataques y bulos lanzados sobre Maricarmen: "Cada vez que hay una movilización ciudadana fuerte, los privilegiados responden con sus voceros".

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha enfrentado críticas y bulos tras admitir que no puede seguir pagando el alquiler de su vivienda después de 15 años. Con un solo sueldo, ha optado por compartir piso para afrontar los altos costos. Colau subraya que su situación refleja la precariedad que viven muchas personas debido a los abusivos precios del alquiler. Ha desmentido rumores sobre supuestos ingresos de 100.000 euros y propiedades en barrios altos, afirmando que nunca ha comprado una casa. Critica a figuras como Ayuso, a quien acusa de corrupción, y destaca su compromiso ético de donar parte de su sueldo.

La exalcaldesa de Barcelona y activista social, Ada Colau, ha tenido que responder este miércoles a las críticas, bulos y señalamientos que ha sufrido tras reconocer públicamente que no puede seguir pagando el alquiler de la vivienda en la que llevaba viviendo 15 años. Con un solo sueldo, no puede hacer frente a la renta y ha tenido que acudir a la solución que ya, tristemente, aplican muchos: compartir piso, para compartir el precio del alquiler.

"Esto no va de mí, porque esto va de miles y miles de personas que estamos en la misma situación de la precariedad, de inestabilidad y de los precios abusivos que hay en el mercado del alquiler", ha empezado diciendo Colau. Pero claro, no solo la han llamado mentirosa por ello, también han difundido bulos que quiere desmentir.

"No he tenido nunca ningún interés especial en contar mi caso", pero "expliqué mi situación con el alquiler y empezaron a hacerme titulares, a difundir mentiras otra vez, a repetir la mentira de que he cobrado 100.000 euros... Jamás en mi vida he cobrado 100.000 euros, ni antes ni durante ni después de ser alcaldesa", ha explicado, recordando que por su código ético donaba casi la mitad de mi sueldo para fines sociales y renunciaba a todas las dietas.

"Igualmente me considero privilegiada porque he tenido un sueldo decente y hay gente que está mucho peor, pero he vivido de alquiler toda la vida y no es verdad", ha añadido para también desmentir que sea propietaria de una vivienda. "Jamás me he comprado una casa, como han dicho miles de veces que me he comprado casas en los barrios altos de Barcelona".

Y, aunque no se resigna, tiene claro que "quienes levantamos la voz contra especuladores y contra ricachones como la señora Ayuso, que esta sí que es corrupta, que se compra un ático de 6 millones de euros con dinero público; nos van a hacer campañas".

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