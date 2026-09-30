"Vamos a ir avanzando hacia una huelga general": el Sindicato de Inquilinas anuncia más movilizaciones pase lo que pase el viernes

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha afirmado que "no es solo conseguir los contratos indefinidos o no conseguirlos", ha apuntado, y ha agregado que el viernes "vamos a ver cómo se retratan los señores diputados".

Los manifestantes siguen llegando a la madrileña Puerta del Sol en un clamor unánime por los derechos de la vivienda y ante el enfado por la división en dos del conocido y demandado 'decreto Maricarmen' aprobados con muchos 'peros' por el Gobierno en el Consejo de Ministros.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha asegurado desde Sol que "el ambiente que se respira es el de un punto de no retorno", amplificado, además, por la victoria del acuerdo para que Maricarmen, de 87 años, vuelva a su casa tras ser desahuciada el pasado miércoles.

"La victoria que hemos tenido hoy de haberle torcido el brazo a Urbagestión, de haber conseguido, que es algo histórico, que una persona desahuciada vuelva a su casa, la gente cada vez está más convencida de que el poder popular funciona, entonces todo el mundo quiere formar parte. Todo el mundo dice es el momento de actuar y vamos a seguir presionando para que se vaya cumpliendo un programa de vivienda que lo garantice como derecho", ha asegurado.

Además, ha señalado "la tremenda jugada, que no ha gustado nada, que es una vergüenza, de trocear los decretos". "El decreto tenía que ir junto, el 'decreto Maricarmen' y trocearlo es volver a entrar en las dinámicas, los cálculos políticos y además poner en riesgo que uno caiga. Eso a la gente le está enfadando. La gente quiere soluciones, no quiere cálculos políticos", ha manifestado.

"¿Qué van a votar los diputados el viernes? Eso es en lo que tenemos que centrarnos, y después en las medidas que vamos a seguir exigiendo desde este poder popular tan fuerte, desde este despertar, de este clamor social, para que la especulación la eliminemos de todo lo que tiene que ver con la vivienda. No puede haber leyes que permitan que se especule y que se gane dinero con la vivienda. La vivienda es un derecho", ha afirmado.

En ese momento, ha asegurado que, "pase lo que pase el viernes, aquí lo que se ha generado es un poder para ir avanzando en derechos hacia la vivienda". "Por lo tanto, pase lo que pase, ya hemos convocado manifestaciones el sábado en Madrid y por todo el Estado, en algunas zonas son el domingo, porque vamos a ir avanzando en derechos".

"No es solo conseguir los contratos indefinidos o no conseguirlos", ha apuntado, y ha agregado que el viernes "vamos a ver cómo se retratan los señores diputados". "Es que necesitamos bajar los alquileres porque estamos pagando más de la mitad de nuestro sueldo", ha reclamado.

Así, ha asegurado que van a ir a las manifestaciones estatales y "a ir avanzando hacia una huelga general que ya hemos estado hablando con las direcciones sindicales de los sindicatos de este país". "Les pedimos, les reiteramos, que hay que avanzar hacia una huelga general, porque no puede ser que no bajen los alquileres mientras nuestros sueldos están estancados", ha afirmado.

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