El PSPV llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el dosier con "sospechas de corrupción" sobre Pérez Llorca

El contexto En un informe "interno", el PP cuestionaba la idoneidad del actual president de la Generalitat Valenciana para suceder a Carlos Mazón por su etapa como concejal de urbanismo en Finestrat.

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha anunciado que su partido presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la gravedad de un dosier del Partido Popular que cuestiona la idoneidad de Juanfran Pérez Llorca para ser presidente de la Generalitat Valenciana. El documento sugiere posibles delitos de corrupción durante su gestión como concejal de urbanismo en Finestrat. José Muñoz, síndic socialista, afirma que el dosier es consistente y que se tomarán medidas legales. Pérez Llorca se muestra tranquilo, desafiando a los socialistas a llevar el caso a los tribunales si hay pruebas de irregularidades.

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha anunciado que los socialistas han decidido interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por "la gravedad de los hechos recogidos en el famoso dosier" del Partido Popular sobre Juanfran Pérez Llorca en los días previos a ser investido president de la Generalitat Valenciana en el que se cuestionaba su idoneidad para suceder a Carlos Mazón por su papel como concejal de urbanismo en Finestrat.

La denuncia ya había sido anunciada unas horas antes por el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, en su cuenta de X, en la que habla que este dosier confidencial del PP "cuestiona la candidatura" del president y haya afirmado que el documento es "consistente" y contiene "sospechas de corrupción" y de posibles delitos cometidos por Pérez Llorca y su entorno.

Muñoz ha asegurado que este mismo miércoles han recibido el informe y que el equipo jurídico del PSPV-PSOE lo ha analizado para determinar si podía haber hechos constitutivos de delito por parte de Pérez Llorca de cara a estudiar "todas las posibilidades judiciales".

"Nos costó mucho recuperar la reputación en la Comunitat Valenciana. No vamos a permitir que vuelva la vergüenza", ha aseverado Muñoz en la publicación en la que ha anunciado la adopción de medidas legales por parte de los socialistas.

Pérez Llorca asegura estar "tranquilo"

Tras esta denuncia, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado estar "tranquilo" en lo relativo al contenido del informe y ha retado a los socialistas a que "lo lleven al juzgado" si consideran que hay indicios de alguna irregularidad.

"Si alguien dice que tiene un dosier y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y que lo que quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista", ha expresado el jefe del Consell al respecto.

"Yo es que estoy tan tranquilo que si alguien dice que tiene un dosier o un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista". Estoy cansado de las 'leires', de los dosiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar", ha concluido Pérez Llorca.

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