"No somos unos vagos": los acampados en Sol estudian o trabajan pese a los mantras de la ultraderecha

Los detalles Todos defienden un mismo mensaje. "Dicen que somos vagos, pero aquí muchas trabajamos y, además, esto es lo importante", ha dicho René, programadora y analista de datos mientras trabaja desde su tienda.

En la Puerta del Sol de Madrid, laSexta ha desmentido el mito difundido por la ultraderecha de que los manifestantes son vagos sin ocupaciones. La realidad muestra que todos los entrevistados estudian o trabajan. Algunos teletrabajan desde las tiendas o se preparan para oposiciones. Por ejemplo, dos manifestantes viajan desde Salamanca para trabajar tras pasar la noche en la plaza. Otros, como Cloe, aprovechan para estudiar bajo las farolas. René, programadora, realiza videollamadas laborales desde allí. Laura, arquitecta, cuenta con el apoyo de sus jefes para permanecer en la protesta. Todos comparten un mensaje común: no son vagos, están comprometidos con su causa.

Cada vez hay más gente en la madrileña Puerta del Sol y laSexta ha querido desmontar uno de esos mantras que difunde la ultraderecha: que los que están allí son vagos, que no tienen nada que hacer. Pero la realidad es que todas las personas que hay bajo las carpas con las que ha hablado laSexta estudian o trabajan. Es más, los hay que, incluso, teletrabajan en las tiendas o se preparan unas oposiciones. No son vagos y están perfectamente organizados.

¿Conducirían dos vagos de Salamanca a Madrid para dormir en el suelo y al amanecer desandar el camino para llegar a tiempo al trabajo? Este es el caso de dos de los manifestantes. "Soy autónomo, así que ya cuando encienda el móvil", ha dicho él sobre el inicio de su jornada laboral. "Yo soy enfermera, trabajo de noche, tengo más margen", ha señalado ella.

En cuanto amanece comienzan las prisas para cumplir con las obligaciones de fuera. "A entrenar, a estudiar y a clase", ha contado un joven mientras recoge su tienda.

Otros, como Cloe, que estudia Comercio y Marketing, aprovechan hasta la luz de las farolas para repasar el examen de primera hora. "Hay que cumplir con la causa si queremos que esto llegue a poder ser escuchados", ha afirmado.

Todos defienden un mismo mensaje. "Dicen que somos vagos, pero aquí muchas trabajamos y, además, esto es lo importante", ha dicho René, programadora y analista de datos. "De hecho tengo algunas reuniones a veces en videollamada y lo que hago es poner el croma detrás típico de estar en una sala", ha revelado.

Laura, arquitecta, cuenta con la complicidad de sus jefes. "Como apoyan la causa me han dicho que me quede aquí, que ponga el cuerpo y dé la pelea", ha apuntado.

Así, desde primera hora de la mañana, el punto de desayunos es el lugar del que parten todos los trabajadores y estudiantes que se van de Sol con un café en la mano. Eva es uno de ellos. Trabaja en la Universidad Pontificia de Comillas y, en su tienda, la Eva activista se vista de la Eva preparadora laboral y psicóloga.

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