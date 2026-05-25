La UDEF pone en el foco en la SEPI y el presunto acceso de información privilegiada a Plus Ultra sobre su rescate

¿Por qué es importante? La UDEF cree que gozaron siempre de información privilegiada y ayuda desde dentro de la SEPI. Concretamente de José Ángel Partearroyo, quien fuera director general de la SEPI entre 2015 y 2017.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebró el rescate de la aerolínea con ostras y champán, una semana antes de que el Gobierno aprobara las ayudas. La UDEF sospecha que la compañía tuvo acceso a información privilegiada, facilitada por José Ángel Partearroyo, exdirector general de la SEPI, quien habría informado al presidente de Plus Ultra sobre la aprobación del rescate con siete días de antelación. Además, se investiga un posible pago de 10.000 euros a Julián Mateos, director del fondo de la SEPI, aunque fuentes gubernamentales descartan que se tratara de un soborno.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebró el rescate de la aerolínea con ostras y champán, un momento que quedó inmortalizado en una foto que fue tomada el 2 de marzo de 2021, una semana antes de que el Gobierno aprobara las ayudas a la compañía aérea.

¿Cómo supieron con antelación que se les prestaría todo este dinero? La UDEF cree que gozaron siempre de información privilegiada y ayuda desde dentro de la SEPI. Concretamente de José Ángel Partearroyo, quien fuera director general de la SEPI entre 2015 y 2017 y quien comunicó al presidente de Plus Ultra que el Consejo de Ministros daría luz verde al rescate con siete días de antelación.

"Todo OK, ya aprobado condicionado a vuestro OK a los contratos y al Consejo de Ministros. (…) Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros, por favor", recoge el mensaje. Cuatro horas después llegó esa foto y el mayor accionista de la compañía, Rodolfo Reyes, también lo celebró con "un ron".

La UDEF también sospecha que el empresario Julio Martínez pagó 10.000 euros a Julián Mateos, nombrado director del fondo de la SEPI para apoyar a las empresas consideradas estratégicas. Al conocerse su nombramiento, Rodolfo Reyes, preguntaba a Julio Martínez si le conocía y mandaba un escueto: "10K, done". Según los agentes, este mensaje confirmaría un pago a Mateos de 10.000 euros.

Fuentes del Gobierno señalan que este pago habría sido meses después de que se aprobara el rescate, lo que a su juicio invalida que se tratara de un soborno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido