De "pana" y "contacto" a "meterle chola al Zapa": así hablan los implicados en el caso Plus Ultra del "tema Zapatero"

Los detalles A pesar de que el expresidente no aparece en un solo mensaje, los involucrados le tienen más que presente mientras se dirime el rescate de la aerolínea. "Recorran la ruta formal y yo buscó cómo llegar a ZP", dicen.

El informe de la UDEF vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la trama Plus Ultra, relacionada con el rescate de la aerolínea. La declaración de Zapatero ante el juez está programada para el 2 de junio. Todo comenzó el 30 de marzo de 2020, cuando Rodolfo Reyes, accionista mayoritario, sugirió pedir ayuda a Zapatero. Ramón Gordils, diplomático venezolano, se ofreció a mediar. A pesar de no estar presente en los mensajes, se reconoce su influencia en el proceso. La solicitud de ayuda a la SEPI se presentó el 1 de septiembre, y el rescate se aprobó el 9 de marzo.

"El tema Zapatero". Así hablan los nombres en el informe de la UDEF vinculados a la trama Plus Ultra. Vinculados al rescate de la compañía aérea que ha terminado con el expresidente del Gobierno imputado. Con el 2 de junio marcado en rojo en el calendario ante su declaración frente al juez que investiga un caso en el que hablaban de él como "el pana" o "el contacto".

Todo empezó el 30 de marzo de 2020, cuando Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de la compañía, pregunta si pueden "pedir ayuda a Zapatero". "Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegar a ZP", responde Ramón Gordils, diplomático del Gobierno de Venezuela.

Es entonces cuando Reyes comparte un mensaje con el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, admitiendo la opción de pagar por esa teórica ayuda. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquito", le dice Julio Martínez Sola.

Aunque Zapatero no está presente en los mensajes que aparecen en el informe, los involucrados le tienen más que presente y reconocen, desde el primer momento, que la teórica mediación de Zapatero había influido de cara a que la empresa pudiera optar al rescate. "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Finalmente, Plus Ultra presenta su solicitud de ayuda a la SEPI el 1 de septiembre. Ese día ya se habla de presionar a Zapatero para acelerar la tramitación. "Ahora es meterle chola al Zapa", dice Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

Sin embargo, no todo va tan bien ni tan rápido como deseaban y dos semanas después habla de que el expresidente intente acelerar el proceso. Uno que se cerraría con la aprobación del rescate el 9 de marzo... pero una semana antes ya lo estaban celebrando. "Me tomo un ron ya", responde Reyes a Martínez.

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