Monrosi: "Sospecho que Felipe González no tiene mucho interés en que pongamos la lupa en la forma en que se hacen ricos los expresidentes del Gobierno"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona a las palabras que el expresidente del Gobierno ha dicho sobre Zapatero y Pedro Sánchez. Pide que haya elecciones anticipadas. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, ha reaccionado a las nuevas declaraciones que ha dado el expresidente del Gobierno, Felipe González, en un acto con medios organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El expresidente ha pedido elecciones anticipadas y ha asegurado que no ve al expresidente Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que él está viendo, y recuerda que la presunción de inocencia es indiscutible. Además, Felipe González ha dicho que si fuera del PP, como dicen algunos -a los que ha respondido que si trabajara para el PP este "ya habría ganado"-, no emprendería una moción de censura en estos momentos.

"No sorprende que se dedique ya abiertamente a aconsejar a la oposición sobre estrategias para sacar del Gobierno a su "partido" y a la izquierda", responde Monrosi, porque "hace ya mucho tiempo que Felipe González establece el listón ético y moral para el PP y Vox ytiene muy poca influencia en su propio espacio político, del que él fue presidente del Gobierno".

En cuanto a adelantar la convocatoria electoral, recuerda Monrosi que "pasaron nueve años desde que estalló la Gürtel hasta que Mariano Rajoy salió de La Moncloa gracias a una moción de censura y no escuché en esos nueve años a Felipe González decir que tenía que irse Mariano Rajoy ni que tenía que convocar elecciones".

Y por último, asegura el periodista que le sorprende tanto el apoyo, "aunque sea un poco de soslayo y matizado a Zapatero", porque "estoy convencido o sospecho que Felipe González, no digo desde un punto de vista punitivo, pero sí desde un punto de vista ético y moral, no tiene muchísimo interés en que pongamos la lupa en la manera en la que se hacen ricos los expresidentes del Gobierno", añade y concluye Monrosi.

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