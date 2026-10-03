Nogueras acusa a Sánchez de actuar "en clave electoral" con los decretos de vivienda: "Han caído en el chantaje ideológico de los extremos"

¿Qué ha dicho? La portavoz de la formación de Puigdemont ha dicho que con su 'no' han "impedido que la situación empeorase" y afirma que lo que se presentó en el Congreso "no era una buena ley".

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, criticó a Pedro Sánchez por centrarse más en intereses electorales que en resolver el problema de la vivienda. Junts votó en contra de dos decretos del Gobierno que no prohibían la compra de viviendas por fondos buitre ni evitaban desahucios, y que según Nogueras, empeoraban la situación. Afirmó que el modelo de Junts no es ni el de Colau ni el de Ayuso y que protege a pequeños propietarios. También respondió a Gabriel Rufián, asegurando que Junts trabaja por sus objetivos. Comparó la situación con la amnistía, indicando que tampoco era una ley bien hecha.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha cargado contra Pedro Sánchez por actuar "más en clave electoral" que para solucionar el problema de la vivienda. Todo, tras el 'no' de su formación a los dos decretos presentados por el Gobierno de coalición que sirvieron para tumbar las medidas llevadas por el Ejecutivo a la Cámara Baja.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Radio', en la que ha insistido que Junts prohibía la compra de vivienda por parte de los fondos buitre y que incluía propuestas que, dice, están funcionando en varios países de la Unión Europea. "El Ejecutivo ha caído en el chantaje ideológico de los extremos", ha afirmado.

"No es una buena ley. Nosotros lo que hicimos fue impedir que la situación empeorase", ha defendido, añadiendo que hasta el pasado lunes sí existía un principio de acuerdo pero que tras las ruedas de prensa de los socios de Gobierno se les envió un nuevo texto muy similar a los decretos que ya se tumbaron con anterioridad.

En ese sentido, Nogueras ha sostenido que el modelo de vivienda de Junts "no es ni el modelo Colau ni el modelo Ayuso", y que en su propuesta se recogía la garantía jurídica a lo que denomina pequeños propietarios que son, dice, el 90% de los propietarios en Cataluña.

La portavoz de Junts ha asegurado que cuando se publicó el decreto en el BOE "se retiraron más de 4.000 pisos del mercado en 24 horas", apuntando que la propuesta del Gobierno no frenaba la compra de vivienda por parte de los fondos buitre y no podía evitar desahucios. "No se han atrevido con ellos", ha compartido.

En palabras a RAC1, además, ha emplazado a los socialistas a volver a la mesa de negociación en vivienda para hablar de su propuesta. "Depende de ellos", ha afirmado, mostrándose "cansada de la permanente campaña de demonización" de su partido.

Lo compara con la amnistía

Nogueras también ha hablado de las palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, donde expresó que le gustaría que Junts acabase en el ostracismo: "Nosotros nos dedicamos a trabajar. Él que se dedique a hablar, si es lo que sabe hacer. Yo nunca trabajaré para que Esquerra quede en el ostracismo".

Además, ha respondido sobre un posible retorno de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, si le aplican la amnistía y si estaría dispuesta a cederle el puesto como cabeza de lista de la formación al Congreso.

"Lo que está pasando con los decretos es lo mismo que con la ley de amnistía. No era una ley bien hecha, no era una ley que pudiera amnistiar a todo el mundo", ha remarcado.

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