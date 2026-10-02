La pizarra de las elecciones: ¿Habrá o no adelanto electoral tras la caída de los decretos de vivienda?

Fuentes de Moncloa a laSexta no descartan que toque pasar por las urnas antes de que acabe el año después del 'no' en el Congreso a los decretos de vivienda. En Más Vale Tarde, la votación sobre si el presidente convocará comicios anticipados gana con cuatro 'síes' y dos 'noes'.

Los dos decretos de vivienda del Gobierno de coalición han sido rechazados en una votación en la que Junts se unió al PP y Vox para tumbar el primero, mientras que el PNV y Coalición Canaria votaron 'no' al segundo. Esta derrota ha intensificado la posibilidad de un adelanto electoral, una opción que Moncloa no descarta. Según fuentes del Ejecutivo, Pedro Sánchez podría decidir sobre esto durante el fin de semana. En el programa Más Vale Tarde, se debatió sobre la posibilidad de elecciones anticipadas. Iván Redondo apoya la idea, mientras que Fernando Carrera y Elisa Beni se oponen. En la mesa de colaboradores, el resultado fue de cuatro 'síes' frente a dos 'noes' respecto al adelanto electoral.

Los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de coalición han caído. Han caído en una votación en la que Junts se ha sumado a PP y a Vox para tumbar el primero y en la que en el segundo tanto el PNV como Coalición Canaria han votado 'no'. Ahora, la sombra de un adelanto electoral planea con más intensidad que nunca en Moncloa, con Pedro Sánchez pudiendo tomar la decisión de que los españoles y las españolas pasen por las urnas antes de que acabe el año.

Es una opción. Una que no descartan en Moncloa según han confirmado fuentes del Ejecutivo a laSexta después de una derrota que tildan de "muy grave" y para la que van a tomarse unos días de análisis. Tal y como cuentan en 'elDiario.es', el presidente podría tomar su decisión a lo largo del fin de semana.

En Más Vale Tarde han sacado la pizarra. Han preguntado a colaboradores y entrevistados si consideran si sí o si no. Si creen que habrá adelanto electoral o si aún no. El primero en dar su respuesta ha sido Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que piensa que ahora es el momento para convocar unos comicios.

Por contra, Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, afirma que tiene la esperanza de que Sánchez opte por el 'no' en esa posibilidad de si adelantar o no las elecciones generales.

En cuanto a la mesa de colaboradores, Elisa Beni rechaza que Sánchez vaya a adelantar las elecciones tras el 'no' a los dos decretos de vivienda por el 'sí de Ignasi Guardans, Antonio Maestre y Pilar Gómez.

Así pues, el resultado de este primer recuento, a falta de los que quedan por llegar, es de dos 'noes' por cuatro 'síes' en cuanto al adelanto electoral por el rechazo a los dos decretos de vivienda.

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