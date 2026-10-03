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Julia, en una de las cabeceras de la manifestación por la vivienda en Madrid: "La gente no puede vivir"

El contexto La mujer, trabajadora del sector sanitario y con decenas de manifestaciones a sus espaldas, dice no recordar protestas como las de estos días en la capital. "El drama de la vivienda es uno de los determinantes sociales de la salud", espeta.

Julia, participante en la manifestación de la vivienda en Madrid.
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La ciudadanía está harta. Más de 50 ciudades acogen protestas por la crisis de vivienda tras la caída de los decretos aprobados por el Gobierno este viernes. Con la sombra de una huelga general en el horizonte -y de un posible adelanto electoral-, miles de personas han decidido echarse a las calles este sábado para alzar la voz.

Es el caso de Julia, una trabajadora del sector sanitario que lleva decenas de manifestaciones a sus espaldas y que este sábado se encontraba en una de las cuatro cabeceras de la protesta en Madrid.

La mujer reconoce a laSexta Noticias que no recuerda una movilización semejante desde años. "Era necesario porque la gente no puede vivir", espeta.

Así, relata cómo los jóvenes están viviendo en habitaciones que llegan a los 500 euros -o más- y que la gente mayor no puede pagar sus viviendas, algo que puede afectar directamente a la salud.

"El drama de la vivienda es uno de los determinantes sociales de la salud, es necesario tener una vivienda, es fundamental, un lugar donde vivir, donde descansar y donde identificarse", señala.

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