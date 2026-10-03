Carlos E. Cué apunta a un posible adelanto electoral: "Las manifestaciones son decisivas para que Sánchez entienda si hay agua en la piscina"

¿Qué ha dicho? El corresponsal sostiene que "lo que está pasando en las calles es decisivo e influyente" para que el presidente, que estaría analizando sondeos y datos para conocer el estado de ánimo de la sociedad, tome una decisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a una decisión crucial sobre mantener la legislatura o adelantar elecciones, influenciado por las movilizaciones en España. Carlos E. Cué, corresponsal político de 'El País', indica que estas manifestaciones son determinantes para el líder socialista, quien evalúa el estado de ánimo social tras el rechazo de medidas de vivienda por PP, Vox y Junts. Cué considera probable el adelanto electoral, con Sánchez tomando una decisión posiblemente el domingo. Las cuestiones sociales, como vivienda, sanidad y educación, podrían ser claves en una campaña electoral progresista. Aunque la mayoría parlamentaria dificulta la legislatura, Sánchez aún podría buscar acuerdos alternativos. Sin embargo, el alcance de las movilizaciones podría ser decisivo en su decisión final.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta una jornada clave para decidir si mantiene la legislatura o da el paso hacia un adelanto electoral. Así lo ha señalado en directo en laSexta Carlos E. Cué, corresponsal político de 'El País', que considera que las movilizaciones que se están produciendo este viernes en distintos puntos de España pueden ser determinantes para la decisión del jefe del Ejecutivo.

"Lo que está pasando en las calles es decisivo, es lo más influyente", ha asegurado Cué, que ha explicado que el líder socialista estaría analizando sondeos y datos para conocer el estado de ánimo de la sociedad. Sin embargo, a su juicio, las manifestaciones permiten comprobar de forma directa hasta qué punto existe una movilización social real contra el rechazo de las medidas de vivienda. "Las manifestaciones son muy potentes", ha señalado el periodista, que considera que Sánchez está comprobando si existe "un combustible muy potente de la indignación social" después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos impulsados por el Gobierno.

El corresponsal político de 'El País' ha apuntado que, a la vista de lo ocurrido, ve "muy probable" que Sánchez opte finalmente por adelantar las elecciones. Según ha explicado, el presidente podría tomar la decisión este domingo, ya que el lunes sería el momento natural para comunicarla. "Hoy es el día de escucha", ha resumido Cué, después de explicar que Sánchez lleva varios días hablando con distintas personas antes de tomar una decisión. En este sentido, considera que las movilizaciones de este viernes pueden servir al presidente para comprobar "si hay agua en la piscina" y si ha llegado definitivamente el momento de convocar elecciones.

La vivienda, además, y diferentes temas sociales podrían convertirse en los principales ejes de una eventual campaña electoral. "Es un elemento en el que Sánchez se mueve más cómodo y el PSOE se mueve más cómodo", ha explicado. A su juicio, los asuntos sociales, junto a la vivienda, la sanidad y la educación, podrían formar parte del discurso de un eventual Gobierno progresista durante una campaña electoral.

"Es bastante difícil" que la legislatura aguante

Preguntado por si la legislatura puede continuar después de la tensa sesión vivida este jueves en el Congreso, Cué se ha mostrado pesimista. "Es bastante difícil", ha respondido. El periodista ha destacado que el rechazo de las medidas de vivienda se produjo después de un contexto marcado por la preocupación social ante los desahucios y ha señalado que el Gobierno se enfrenta ahora a una mayoría parlamentaria que dificulta la aprobación de sus iniciativas.

Cué ha señalado que PP, Vox y Junts suman 178 escaños y que, junto a UPN, existe una mayoría que puede bloquear buena parte de las iniciativas del Ejecutivo. "Si realmente la mayoría de derechas del Congreso se ha consolidado, eso hace muy difícil seguir", ha apuntado.

No obstante, también ha recordado la "capacidad" de Sánchez para buscar alternativas parlamentarias y tratar de sacar adelante nuevos acuerdos. "Tiene mucha capacidad de buscar un recoveco, buscar, darle una vuelta, un decreto, un nuevo acuerdo, una sorpresa", ha explicado. Pese a ello, Cué ha insistido en que cada vez hay más personas de su entorno que apuestan por un adelanto electoral, aunque ha remarcado que la decisión de Sánchez todavía no estaría tomada y que el alcance de las movilizaciones puede resultar determinante.

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