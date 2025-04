El Tribunal de Cuentas multa a Vox con 862.000 euros por recibir donaciones irregulares

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una sanción de 862.496,72 euros a Vox por recibir donaciones sin cumplir los requisitos legales en 2018, 2019 y 2020. La decisión fue aprobada en el último Pleno del Tribunal, con el voto particular de dos consejeros, y Vox puede recurrir ante el Tribunal Supremo. La sanción se debe al incumplimiento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, al aceptar donaciones no identificadas en efectivo. Esta no es la primera sanción para Vox, que ya fue multado en 2022 por financiación irregular.