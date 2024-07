El Tribunal de Cuentas ha impuesto una multa de 233.324 euros a Vox tras confirmar que el partido se financió irregularmente. Según el informe avanzado por 'El País', la formación cometió dos infracciones continuadas muy graves contra la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

De acuerdo con esta ley, "los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas o finalista". No obstante, en abril de 2019, Vox lanzó una campaña par recaudar 15.000 euros con el fin de presentar una querella contra Quim Torra, logrando reunir 30.000 euros en solo cuatro horas. Meses después, en julio, inició otra colecta para pagar la fianza de un joven acusado de la muerte de un ladrón en Málaga, recaudando más de 120.000 euros, de los cuales 91.662 euros fueron considerados irregulares por el Tribunal de Cuentas, al no provenir de afiliados.

El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió la legalidad de las cuentas de su partido en múltiples ocasiones, declarando en enero de 2019: "La financiación de Vox es completamente legal". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha determinado que estas donaciones, en contra de lo alegado por Vox, pasaron a formar parte del patrimonio del partido, ya que este era el único con la capacidad de decidir qué hacer con el dinero.

Además, el Tribunal de Cuentas ha encontrado otras irregularidades en la financiación de Vox. En 2020, el partido recibió 102.048 euros mediante ingresos por cajero automático sin identificación de los donantes, lo cual podría constituir una infracción sancionable. Este no es un caso aislado, ya que en informes anteriores del Tribunal había señalado ingresos anónimos en cuentas de Vox por más de 332.00 euros en 2018 y 2019.

La multa impuesta a Vox se enmarca dentro de un informe más amplio del Tribunal de Cuentas, que analiza la contabilidad de 25 partidos políticos y destaca otras infracciones menores en formaciones como Sortu y Catalunya en Comú. El informe subraya la necesidad de mayor transparencia y legalidad en la financiación de los partidos políticos en España.