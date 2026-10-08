Los tres modelos del PP al minuto de silencio por Maricarmen: del "no tenemos precedentes" del Senado y el desplante de Ayuso al 'sí' de Moreno y Pérez Llorca

Los detalles Feijóo ha evitado este jueves mencionar expresamente a Maricarmen, pero sí ha dejado caer que la izquierda está intentando utilizarla con fines electorales. Y lo ha hecho en mitad de la vergüenza por la negativa de parte del partido a los minutos de silencio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el uso político del caso de Maricarmen, una mujer de 87 años fallecida que se ha convertido en símbolo de la lucha por una vivienda digna. En medio de la polémica por la negativa de algunos miembros del PP a guardar minutos de silencio, Feijóo acusó a la izquierda de manipulación emocional. Isabel Díaz Ayuso y Vox impidieron un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid, lo que provocó críticas de partidos de izquierda. Mientras tanto, en otras regiones, como Andalucía y la Comunitat Valenciana, sí se permitió el homenaje. La situación refleja divisiones dentro del PP sobre cómo abordar el tema.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este jueves mencionar expresamente a Maricarmen, pero sí ha dejado caer que la izquierda está intentando utilizarla con fines electorales. Lo ha hecho en mitad de la vergüenza por la negativa de parte del partido a los minutos de silencio por el fallecimiento de la mujer de 87 años que se ha convertido en un símbolo en la lucha por una vivienda digna.

"¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus ocho años de gobierno, con sus políticas y sus decisiones. Y os digo: no va a colar", ha dicho el líder de la oposición ante la plana mayor del PP.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Vox han impedido que el pleno de la Asamblea de Madrid guardara un minuto de silencio antes de empezar la sesión de este jueves.

Ante esto, los partidos de izquierda han salido a las puertas del edificio y ahí han mostrado su respeto para Maricarmen. Después, en el pleno, se ha producido un cruce de acusaciones y reproches.

Tanto la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar; como la de Más Madrid, Manuela Bergerot, han acusado a Ayuso de haberse "reído" de Maricarmen cuando, días después de su desahucio, se preguntó a qué edad debía dejar de pagar a sus caseros para quedarse en su vivienda, y, en ese caso, poder unirse a la próxima manifestación.

"Yo no me reía de Maricarmen, me reía de ustedes y de sus propuestas. Si su comprensión lectora no da para más, no es mi problema", ha replicado la presidenta, quien ha aprovechado para lanzar un dardo a los manifestantes de la Puerta del Sol: "No griten tanto, que van a despertar a los de la acampada".

El caso de Maricarmen incomoda al PP. Pero no todos lo están gestionándolo igual. Son tres modelos muy distintos: el de Madrid, con Ayuso impidiendo el minuto de silencio; en el Senado, donde su presidente Pedro Rollán también lo ha vetado porque —ha dicho— no tenía "encaje"; y, al otro lado, en los parlamentos de Andalucía y de la Comunitat Valenciana, Juanma Moreno y Juan Francisco Pérez Llorca sí lo han permitido.

"No tenemos precedentes. Además, yo he hecho la consulta a la letrada mayor. En cualquier caso, por supuesto que solidarizarnos", ha contestado Rollán a la petición de realizar el minuto de silencio del portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

El PP sí lo ha permitido en Les Corts. "A petición del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen", ha dicho la presidenta María de los Llanos.

Y también en una comisión andaluza de Vivienda, a petición de Por Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha estado este jueves en Madrid. "Esta señora, que se ha convertido en un icono, un icono de las situaciones que viven muchas familias en España", ha dicho.

El mensaje que ha transmitido está bastante alejado de el del presidente de su partido. "Deseamos que el fallecimiento de esta señora, y todo el movimiento que ha habido en torno a ella, nos sirva para que entre todos, y digo entre todas las instituciones, alejemos la demagogia, el populismo y hagamos política de vivienda real con un diagnóstico certero, escuchando a la gente que entiende de vivienda", ha expresado.

Este consenso, sin embargo, ha resultado imposible en Las Cortes de Aragón tras la negativa inicial del PP y Vox. "Vamos a guardar este minuto de silencio para que pueda hacer este respeto toda la Cámara", ha dicho Jorge Pueyo, portavoz de la Chunta Aragonesista.

Pero tras estas palabras la presidenta de Las Cortes, María Navarro, le ha interrumpido para hacer uno más genérico: "Los minutos de silencio para quienes fallecen luchando contra enfermedades, a quienes pierden la vida por un suicidio [...] Propongo que se guarde un minuto de silencio por todos ellos", ha dicho, aunque después tanto la Chunta como PSOE lo han vuelto a pedir.

Y en la ciudad de Maricarmen, el PSOE lo ha acabado forzando provocando el siguiente reproche del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida: "Son ustedes tan miserables. Desprecian tanto la memoria de Maricarmen, humillan tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos". Así se ha pronunciado sobre un silencio que no quería y que, al final, le ha parecido corto.

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