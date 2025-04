Transportes niega que Ábalos hubiera recibido medio millón en dietas y afirma que serían gastos totales en viajes del Ministerio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha respondido al juez del Tribunal Supremo sobre los pagos de medio millón de euros en dietas que supuestamente habría recibido el exministro José Luis Ábalos. Según el comunicado, esta cifra corresponde al coste total de los viajes realizados por toda la delegación de Fomento, no solo por Ábalos. Aclaran que no es posible desglosar el gasto individualmente, ya que el expediente de declaración de gastos es único. Además, aseguran que no se ha realizado ninguna transferencia directa a Ábalos y que enviarán toda la información requerida al Tribunal Supremo. Ábalos, por su parte, ha negado haber recibido tal cantidad, sugiriendo que podrían haberse considerado pagos en especie.