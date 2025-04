Puente se enzarza con el PP: descarta otra auditoría por el caso Koldo y recrimina que no se la hagan a Mazón

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado realizar una nueva auditoría sobre el caso Koldo y ha criticado al PP por no investigar la actuación del presidente valenciano, Carlos Mazón, durante la DANA. Puente ha recordado que su auditoría previa se centró en los contratos de mascarillas y no en los presuntos trabajos ficticios de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. A pesar de las revelaciones de Rodríguez, Puente ha señalado que ya están proporcionando la información requerida por las investigaciones judiciales y parlamentarias. Durante la comisión, se vivió un momento de tensión cuando un diputado del PP sugirió que Puente conocía a Rodríguez, lo que el ministro negó rotundamente, calificando la acusación de grave y exigiendo pruebas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que descarta otra auditoría sobre este asunto, y ha recriminado al PP que no haga ninguna sobre qué hizo el presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la DANA.

"No hemos tomado una decisión. Lo valoraremos" ha asegurado Puente. Así, mientras declaraba esto ha hecho hincapié en que varios responsables del PP "están haciendo 'sí' con la cabeza". "Estoy esperando la auditoría del PP sobre sus casos de corrupción. Les sugiero una: la factura del Ventorro. Una auditoría sencilla", ha comentado Puente en referencia al restaurante donde comió Mazón el día de la DANA donde murieron 228 personas.

El ministro ha recordado que cuando compareció en agosto explicó su auditoría, que versaba sobre los contratos de mascarillas para Transportes cuando el ministerio lo dirigía José Luis Ábalos, y no sobre los contratos de trabajo presuntamente ficticios de su expareja Jéssica Rodríguez en empresas públicas porque este asunto saltó hace dos meses, cuando ella declaró en el Supremo que no iba a trabajar.

"¡Cómo no me va a escandalizar, a mí y a cualquier ciudadano de este país"!, ha apuntado acerca de esa revelación de la expareja de Ábalos, pero ha descartado una nueva auditoría, porque "bastante" tienen en su departamento, ha dicho, con proporcionar toda la información que les reclaman en las investigaciones judicial y parlamentaria, y porque no van a hacer una "cada vez que surja una noticia".

Ha apuntado que no conoce si la justicia ha reclamado al ministerio todos los partes de trabajo de Rodríguez, pero que supone que tenga todos los datos, porque ha tenido acceso al volcado de todos los ordenadores que ha precisado.

En cualquier caso, ha recordado que en Ineco, una de las empresas de la que Jéssica fue trabajadora, "causó perplejidad" que declarara que no iba a trabajar, porque tienen constancia "de manera absolutamente regular de la justificación del trabajo que hacía esta señora", quien tenía "dos supervisoras de proyecto" en su puesto. "Otra cosa es que se faltara a la verdad en la narración de los partes de trabajo", ha añadido.

El PP sugiere que Puente conoce a Jéssica Rodríguez

Durante la comisión se ha vivido un momento de tensión entre Puente y los diputados del PP que ha llevado al ministro a amenazar con abandonar la sala. En un momento dado, el portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Francisco Bernabé, ha enseñado dos papeles en los que aparecía una imagen de la expareja de Ábalos. "¿Conoce a esta señorita?", le ha preguntado.

Ante esto, Puente lo ha negado y le ha echado en cara que "tiene mal estilo". "Sacó foto de mi hija en la anterior comparecencia y viene igual. No soy investigado", ha indicado el ministro.

Pero Bernabé ha continuado insistiendo y ha dicho que "hay gente que dice que Puente la conoce". Puente le ha recriminado que se trata de una "acusación muy grave" y le ha pedido que diga quién son los terceros que dicen que la conoce.

"Está usted tardando en ir al juzgado a denunciar esto", le ha indicado. Este momento de tensión le ha llevado a Puente a recriminarle al presidente "si está de adorno", por lo que han suspendido durante cinco minutos la comparecencia.