Ábalos niega que cobrara medio millón en dietas y que le pagaran en efectivo: "Ni de coña"

José Luis Ábalos ha negado que cobrase medio millón en dietas y que le pagaran en efectivo. "Ni de coña", ha asegurado a laSexta tras ser preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha llevado al Tribunal Supremo a pedir al Gobierno que justifique unos pagos realizados al exministro en 2018 y 2019 en concepto de 'rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen'.

De esta forma, Ábalos ha reconocido a este medio que le parece "surrealista" todo este asunto, dejando claro que él no cobró esa cantidad ni a través de su cuenta corriente ni en efectivo.

La hipótesis que él maneja es que pudieran estar teniendo en cuenta los pagos en especie como la vivienda que tenía como ministro o los gastos en dietas, viajes y comidas de trabajo que pudiese tener que asumir, y que el Ministerio de Transportes le haya comunicado esa información a la Agencia Tributaria.

Además, ha destacado que el problema que plantea la UCO es que no existen esos ingresos. Por tanto, se apoya en su teoría de que sea una estimación de dietas más pagos en especie. Un momento que ha aprovechado para volver a dejar claro que él no las cobró en efectivo. Por tanto, no entiende cómo no aparecen en las cuentas bancarias.

El TS busca 500.000 euros que Transportes pagó a Ábalos

Estas declaraciones se producen después de que el magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo haya anunciado que busca 508.433,01 euros que el Ministerio de Transportes pagó al exministro de dicha cartera José Luis Ábalos en concepto de "rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen", pero que, según la UCO, no constan en las cuentas bancarias del ahora diputado pese a representar "un 69% del total de sus ingresos al frente del citado Ministerio".

Así consta en un auto, recogido por laSexta, en el que el instructor Leopoldo Puente libra oficio al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que aporte dicha información en un plazo máximo de 15 días.

En concreto, se interesa por el concepto, la fecha y la cuenta a la que fueron enviados los pagos efectuados a Ábalos por el Ministerio que dirigía, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, por importes de 156.440,29 y 351.992,72 euros, respectivamente, bajo la denominación "rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen".

Según recoge la resolución, el magistrado adopta esta decisión después de haber recibido el pasado 28 de abril un oficio de la UCO en el que los agentes le instaban a pedir dicha información a Transportes; todo ello en el marco de la investigación que dirige contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

En el oficio,la Guardia Civil solicita al instructor que reclamara a Transportes información de "todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y concepto de los mismos, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones".