Ahora

16 días en prisión

El abogado de Ábalos dice que "está fuerte y tranquilo": "No busca tirar de la manta. No somos Aldama"

Los detalles Luis Chabaneix, a su salida de Soto del Real tras un encuentro con el exministro, ha señalado que llevaba consigo el último informe de la UCO para que lo lea, pero que este "no le preocupa en absoluto".

José Luis Ábalos sale del Congreso de los Diputados en una imagen de archivoJosé Luis Ábalos sale del Congreso de los Diputados en una imagen de archivoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El exministro de Transportes José Luis Ábalos continúa en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real por el presunto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Pese a llevar interno más de dos semanas, el abogado del exdirigente ha asegurado este sábado que su cliente se muestra "fuerte y tranquilo" y que "está bien".

Estas declaraciones llegan después de que el socialista recibiera este viernes la visita de su hijo, Víctor Ábalos. Por su parte, expuso a laSexta a las puertas de las instalaciones penitenciarias que su padre tiene a mucha gente a su alrededor.

El magistrado Luis Chabaneix, a su salida de Soto del Real tras un encuentro con Ábalos, ha señalado que llevaba consigo el último informe de la UCO para que lo lea, pero que este "no le preocupa en absoluto". Este escrito concluye que la trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet del exministro en La Alcaidesa, Cádiz.

"Abierto a demostrar su inocencia"

"Sigue abierto a demostrar su inocencia desde el punto jurídico", ha añadido, apoyando la idea de desterrar "la idea de que va a tirar de la manta, porque él no busca eso": "Nosotros no somos Aldama".

Asimismo, Chabaneix ha revelado que no es el responsable de los tweets de la cuenta del exsecretario de Organización del PSOE, ahora llamada 'En el nombre de Ábalos'. Este perfil fue actualizado después de que el exministro entrarara en prisión.

En este sentido, el abogado del socialista asegura que tampoco tiene nada que ver con las entrevistas que este dejó grabadas antes de ingresar en la cárcel madrileña.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Toni González dimite como vicesecretario del PSOE en Valencia pero sigue como alcalde de Almussafes
  2. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI declaran en la Audiencia Nacional ante su posible ingreso en prisión
  3. Feijóo se aferra a las críticas al PSOE y pide que Extremadura abogue por "un Gobierno estable": "España está atrapada en una política que no vale para nada"
  4. Cuenca se atreve a desmentir sus propios mensajes del día de la DANA: dice que están "descontextualizados" y que no sabía nada del ES-Alert
  5. Detienen a un cirujano plástico acusado de violar a una paciente anestesiada en un quirófano en Murcia
  6. Los 22 días de terror y muerte de 'la Matayayas' en Barcelona: así se dio caza a la asesina en serie Remedios Sánchez