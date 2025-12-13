El abogado de Ábalos dice que "está fuerte y tranquilo": "No busca tirar de la manta. No somos Aldama"

José Luis Ábalos sale del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo

Los detalles Luis Chabaneix, a su salida de Soto del Real tras un encuentro con el exministro, ha señalado que llevaba consigo el último informe de la UCO para que lo lea, pero que este "no le preocupa en absoluto".

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, permanece en prisión provisional en Soto del Real por presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos continúa en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real por el presunto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia. Pese a llevar interno más de dos semanas, el abogado del exdirigente ha asegurado este sábado que su cliente se muestra "fuerte y tranquilo" y que "está bien".

Estas declaraciones llegan después de que el socialista recibiera este viernes la visita de su hijo, Víctor Ábalos. Por su parte, expuso a laSexta a las puertas de las instalaciones penitenciarias que su padre tiene a mucha gente a su alrededor.

El magistrado Luis Chabaneix, a su salida de Soto del Real tras un encuentro con Ábalos, ha señalado que llevaba consigo el último informe de la UCO para que lo lea, pero que este "no le preocupa en absoluto". Este escrito concluye que la trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet del exministro en La Alcaidesa, Cádiz.

"Abierto a demostrar su inocencia"

"Sigue abierto a demostrar su inocencia desde el punto jurídico", ha añadido, apoyando la idea de desterrar "la idea de que va a tirar de la manta, porque él no busca eso": "Nosotros no somos Aldama".

Asimismo, Chabaneix ha revelado que no es el responsable de los tweets de la cuenta del exsecretario de Organización del PSOE, ahora llamada 'En el nombre de Ábalos'. Este perfil fue actualizado después de que el exministro entrarara en prisión.

En este sentido, el abogado del socialista asegura que tampoco tiene nada que ver con las entrevistas que este dejó grabadas antes de ingresar en la cárcel madrileña.

