Barómetro laSexta | Un 54,8% de los encuestados prefiere que el próximo presidente del Gobierno sea Feijóo

Los detalles No solo lo prefieren, sino que un 55,7% de los encuestados también consideran que el presidente del PP ganará las próximas elecciones.

El barómetro de laSexta, basado en datos del Instituto Invymark, revela que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo lidera la intención de voto para las próximas elecciones generales, superando al PSOE de Pedro Sánchez. El PP mantiene un 33,1% de intención de voto, mientras que el PSOE cae al 27,8%, un descenso del 3% respecto a 2023. Vox experimenta un ascenso significativo con un 17,6%, y Sumar sufre un desplome hasta el 5,5%. Feijóo es el líder mejor valorado con un 4,18 sobre 10. Un 55,7% de los encuestados cree que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

El barómetro de laSexta, realizado con datos del Instituto Invymark tras 1.200 encuestas realizadas esta semana marcada por los casos contra el PSOE y el Gobierno, muestra como ganador de las próximas elecciones generales al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo con una ventaja mayor respecto al PSOE de Pedro Sánchez del que consiguieron en los comicios nacionales del pasado 2023, una encuesta que también muestra la preferencia de los encuestados por el líder 'popular'.

Según el resultado de los encuestados, la intención de voto al PP es del 33,1%, por lo que los 'populares' repetirían el resultado que consiguieron en las pasadas elecciones. En cambio, si descendería el resultado de los socialistas ya que Pedro Sánchez, según la intención de voto, se quedaría en un 27,8%, un descenso de un 3% con respecto a lo conseguido en 2023.

Vox certificaría el gran ascenso con un 17,6% de intención de voto que les haría subir en más de un 5% lo cosechado en las anteriores elecciones generales. En cambio, el gran descalabro sería para Sumar que pasaría de un 12,3% en 2023 a la intención de voto actual del 5,5%, aunque en este caso no contaría con Podemos, que según el barómetro de laSexta tiene un 3,6% en intención de voto.

Respecto a las notas a los diferentes líderes de los partidos políticos, el mejor valorado es Alberto Núñez Feijóo con un 4,18 sobre 10. El siguiente es el presidente del Gobierno con un 3,63 de nota, seguido de Santiago Abascal con un 3,21. Por su parte, Gabriel Rufián se queda con una valoración del 2,80.

Por último, el barómetro de laSexta también muestra la creencia de los encuestados sobre quién estará en la Moncloa. Según cree un 55,7% de ellos, es Feijóo quien será el nuevo líder del Ejecutivo mientras que solo un 43,9% considera que Sánchez repetirá legislatura.

Ahora bien, el líder 'popular' reduce su porcentaje a la hora de valorar los encuestados quién quieren que gobierne, aunque le siguen prefiriendo con un 54,8%. En cambio, el líder del PSOE y actual presidente es apoyado por un 44,4%.

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