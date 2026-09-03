La reacción de Defensa a la publicación de los informes tras ponerse en duda a Robles: "Así se verá todo"

Los detalles Las miradas, los gestos y el lenguaje corporal de la ministra de Defensa han sido reveladores en su primera visita a la sede parlamentaria después de su choque con Marlaska. Ha sido la única de la bancada socialista del Gobierno que no ha aplaudido el discurso de Sánchez.

En el Congreso de los Diputados, el presidente Pedro Sánchez informó sobre la gestión del Gobierno respecto a la crisis migratoria en Ceuta. Durante su discurso, Sánchez afirmó que no hay indicios sólidos que vinculen a Marruecos con la crisis y anunció que se publicará un dossier con informes policiales. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudió, siendo la única en el PSOE que ha criticado a Marruecos por su inacción. Robles ha tenido un enfrentamiento previo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su lenguaje corporal durante el discurso fue notablemente serio y distante.

Imagen cuanto menos curiosa en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparecía este jueves ante el Pleno para informar de la gestión del Gobierno en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

Tras más de una hora de discurso en el que ha insistido en que no hay "ningún indicio sólido" que vincule a Marruecos con la planificación e instigación de esta crisis y en el que ha anunciado que ha ordenado que se realice un dossier público con todos los informes policiales sobre la crisis, la ministra de Defensa ha sido la única de la bancada socialista que no le ha aplaudido.

Y es que hasta ahora, Margarita Robles ha sido la única ministra socialista que ha señalado directamente a Marruecos por su pasividad al permitir la entrada masiva en Ceuta.

Las miradas, los gestos y el lenguaje corporal de la ministra de Defensa, que desde el primer momento reclamo que Marruecos debía dar explicaciones, han sido reveladores.

Era la primera vez que veíamos a Robles en sede parlamentaria después de su choque con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska acerca de si el CNI había avisado o no de la llegada de migrantes.

Durante el discurso del presidente Sánchez se la ha visto seria y con gestos de poco entusiasmo. Robles se sienta además muy cerca de Marlaska y éste debe cederle el paso para que ella acceda a su escaño. Ese momento también ha sido revelador. No se han cruzado ni una sola palabra.

Después, fuentes del ministerio de Defensa han valorado el anuncio de Sánchez de hacer públicos todos los informes. "Así se verá todo", se han limitado a destacar.

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