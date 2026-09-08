Afra Blanco, Juande Colmenero y Benjamín Prado reaccionan en directo al saber que están en la lista de Interior: "Constitucionalmente es grave"

"Apoya al Gobierno", "posicionamiento de derechas", "progresista"... Son algunos de los calificativos que reciben Afra Blanco, Juande Colmenero o Benjamín prado en el dossier de Interior sobre periodistas y tertulianos. Así reaccionan al enterarse en Más Vale Tarde.

Hoy se conocía la existencia de un dossier del Ministerio del Interior que contiene una lista con nombres de periodistas y sus fotos en el que se les cataloga por su ideología.

Entre ellos se encuentran periodistas de Más Vale Tarde como José Luis Torá o Leo Álvarez, así como varios de los tertulianos del programa. "Es un poco de la Stasi", comenta Benjamín Prado, mientras que Juande Colmenero considera que "desde el punto de vista constitucional es grave".

Elisa Beni va un paso más allá y asegura que si ella aparece en esa lista "en primer lugar les voy a denunciar por la ley de Protección de Datos, porque no pueden hacer un fichero de estas características e introducir cuestiones ideológicas".

Precisamente algunos de los tertulianos del programa que están en el informe de Interior se encuentran hoy en Más Vale Tarde, como Afra Blanco, a la que catalogan como "sindicalista" con una "tendencia claramente de izquierdas y apoya al Gobierno". "'Apoyo al Gobierno', que significa que no soy crítica con el Gobierno. Yo apoyo las políticas sociales y de izquierdas", comenta Afra.

Otro de los 'fichados' es Juande Colmenero, al que sitúan en un "posicionamiento de derechas": "Se equivocan, el posicionamiento es el periodismo", afirma el periodista. A Benjamín Prado, por su parte, lo definen como "progresista": "Lo firmo", asegura el poeta. Sin embargo, en el caso de Elisa Beni, Luis Sanabria explica que de momento no aparece. "Mira qué suerte van a tener", afirma la periodista.

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