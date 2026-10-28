Pegado al móvil y con rostro serio: así ha vivido Óscar Puente el accidente de tren en Toledo

Los detalles El ministro de Transportes tenía un acto a primera hora de la mañana. Sin embargo, a los pocos minutos lo ha abandonado para desplazarse al centro de control, desde donde ha seguido en tiempo real las tareas de rescate y la investigación del choque.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el foco de atención tras el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, que dejó más de 60 fallecidos. Inicialmente, Puente asistió a un evento sobre infraestructuras, pero rápidamente se trasladó al centro de control para obtener información. A las 14:50, ofreció una rueda de prensa donde detalló aspectos técnicos del accidente y pidió respeto para los investigadores. Puente descartó dimitir, enfatizando su preocupación por las familias afectadas. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y gestionar cambios en los billetes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, está siendo, sin lugar a dudas, el miembro del Gobierno más buscado este miércoles debido al trágico accidente de tren acontecido en Urda (Toledo), en el que más de 60 personas han perdido la vida.

A primera hora de la mañana, Puente participaba en un acto sobre infraestructuras. Antes de las 9:00, llegaba al evento. Lo hacía pegado a su teléfono móvil, sin quitarle ojo, con una evidente cara de preocupación. Solo levantó la vista del teléfono para saludar a los anfitriones, pero a los pocos minutos decidía marcharse.

A las 9:40, Puente ya estaba en el centro de control, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales. "En el centro de control H24 desde las 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido", anunciaba a través de su cuenta de X.

Allí ha pasado toda la mañana, hasta que a las 14:50, con semblante serio, ha ofrecido una comparecencia ante los medios de comunicación. En esta rueda de prensa, que ha durado unos 25 minutos, Puente se ha centrado en los detalles técnicos del accidente, evitando entrar en cuestiones políticas, y ha pedido que se respete la labor de los investigadores.

Descarta la dimisión

En el inicio de la rueda de prensa, el ministro de Transportes ha dejado claro que no está pensando en abandonar el cargo. "No estoy pensando en mí", ha asegurado ante los medios congregados en el centro de control de Adif en Atocha.

En una segunda ocasión en la que ha sido preguntado por este mismo asunto y por su estado emocional, ha afirmado que esto es "irrelevante" y que lo importante para él es "el estado emocional" de las familias.

Durante su comparecencia, Puente ha hablado de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha del AVE. Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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