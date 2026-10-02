Tesh Sidi pide al PSOE que presente el decreto "las veces que haga falta": "Mientras está en vigor, muchas personas se pueden acoger a él"

Tesh Sidi cree que, tras caer los decretos en el Congreso de los Diputados, "hay margen para presentar otro decreto" y defiende que, mientras están en vigor supone "doblegar a las derechas" y permitir a muchas personas a que se puedan acoger a él.

Más Vale Tarde conecta con Tesh Sidi para valorar la caída de los dos decretos de vivienda tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La diputada señala que lo que se presentaba hoy era "el proyecto de las izquierdas" que llevan defendiendo desde febrero, que se basa en "meterle mano a los pisos turísticos y de temporada".

A pesar del revés, Sidi cree que "hay margen para presentar otro decreto" y, de hecho anima al PSOE "a que lo presente las veces que haga falta, porque mientras está en vigor es doblegar a las derechas y garantizar sobre todo que muchas personas se puedan acoger a él".

La portavoz de Más Madrid también defiende que en los decretos presentados "se podía haber metido mucha más mano a los fondos buitre, a la especulación, y ahí el PSOE lo primero que hizo fue negociar con Junts y la respuesta es esta". Un real decreto que, recuerda, "evita suicidios", justo la semana en la que, apunta, dos personas se han suicidado en Cataluña.

Respecto a la posibilidad de un adelanto electoral, Sidi sostiene que el proyecto de la izquierda "está claro": "Solo necesitamos un candidato", afirma la diputada, que sin embargo cree que hay que "hacerse cargo de la situación en Ceuta", sin olvidar "un proyecto de vivienda": "Esta vez esperamos que nos llame a nosotros primero y no a Junts", sentencia.

Respecto a si finalmente se convocarán elecciones, su opinión personal es que no será así "y si las hay es un cálculo personal del señor Pedro Sánchez".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.