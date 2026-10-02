Ana, al borde del desahucio tras la caída de los decretos: "Estoy más enfadada que otra cosa. Tenía esperanza, pero ya no"

Más Vale Tarde habla con Ana. Un fondo buitre compró el bloque en el que vive en Herandio y la ha puesto a la venta su vivienda en internet, mientras ella sigue viviendo en ella. Tras la caída de los decretos, afronta un desahucio inminente.

Más Vale Tarde pone cara a los verdaderos damnificados de la caída de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados. Es el caso de las 135 familias de la localidad vizcaína de Herandio, que tienen fecha de salida después de que un fondo buitre haya comprado el bloque completo. Algunos de los vecinos incluso ya pueden ver cómo su propia casa ya está a la venta en internet.

Eso mismo ocurre con Ana, que asegura que esta mañana no ha podido evitar llorar al ver cómo los decretos no salían adelante: "Ahora estoy más enfadada que otra cosa. Tenía esperanza, pero ahora ya no", afirma.

Sin embargo, Ana y sus vecinos están dispuestos a seguir luchando. De hecho, irá a la manifestación convocada en Bilbao, porque "no nos podemos rendir".

También reconoce que su caso no es el peor, ya que hay otras familias afectadas que van a tener que cambiar a sus hijos de colegio, de pediatra e incluso dejarlos "sin amigos". También ancianos que "tienen alquilados sus pisos porque no tienen ascensor y han venido aquí a vivir para poder disfrutar de la calle", por lo que pide "un poco de humanidad".

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