Ferreras se 'moja' sobre si habrá adelanto electoral: "Si tuviera que apostar, se queda"

Antes del especial de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras analiza con Iñaki López las posibilidades de que Pedro Sánchez convoque, o no, elecciones anticipadas, así como la situación a la izquierda del PSOE o la influencia del Sindicato de Inquilinas.

Más Vale Tarde conecta con Antonio García Ferreras antes de que esta noche analice todo lo acontecido en el Congreso de los Diputados con la caída de los decretos de vivienda en el especial de 'Al Rojo Vivo: La decisión de Sánchez'.

Ferreras recuerda que esta situación le produce una sensación de "deja vu" tras aquellos cinco días de reflexión y asegura que la cuestión que se plantea "es complicadísima": "Estamos hablando de si está dinamitada, finiquitada, acabada la legislatura sí o no".

En este sentido, señala que "algunas personas muy importantes para él en el Gobierno y en el partido le han dicho que es mejor convocar". En su caso, Ferreras se moja y afirma: "Si tuviera que apostar, se queda".

De cara a la izquierda del PSOE, Ferreras considera que este debate "le puede generar cierta efervescencia", si bien cree que es "incomprensible que todavía Yolanda Díaz no tenga una alternativa". No obstante, hace una predicción: "La próxima semana en Más Vale Tarde seguro que estáis hablando ya de la nueva líder o el nuevo líder de Sumar".

Ferreras descarta a Pablo Bustinduy, ya que explica que "si él quisiera, no habría una sola duda". Sin embargo, apunta que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no quiere dar ese paso por una cuestión personal. En su caso, el conductor de 'Al Rojo Vivo' apuesta por que será "una mujer".

Ferreras destaca el carácter pacífico de la acampada, aunque cree que deben tomar una decisión sobre si levantarla o no porque, en su opinión, "la decisión de aguantar puede producir también desgaste".

Sobre la posible influencia del Sindicato de Inquilinas, opina que será "muy determinante" en las formaciones a la izquierda del PSOE.

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